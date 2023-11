O avião com os 32 brasileiros resgatados da região do conflito na Faixa de Gaza pousou na Base Aérea de Brasília, nesta segunda-feira (13/11), por volta das 23h25. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está no local para receber os repatriados.



A primeira pessoa a embarcar na aeronave foi a médica da presidência da República, Dra. Ana Helena Germoglio. Os primeiros a desembarcarem serão duas crianças com quadro de desnutrição e seus responsáveis, que serão levados por uma ambulância para o Hospital da Força Aérea, onde receberão atendimento médico, conforme informou o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta.

O resgate foi feito no avião da Presidência da República, cedido para a missão. A lista de autorização de saída dos brasileiros e familiares contava com 34 nomes, no entanto, o Itamaraty informou que duas pessoas decidiram permanecer na Faixa de Gaza por motivos pessoais. O grupo que volta ao Brasil é composto por 17 crianças, nove mulheres e seis homens

Após o desembarque das crianças, Lula recepciona os resgatados e deve falar rapidamente com a imprensa. Além do presidente, estão presentes na Base Aérea os ministros Flávio Dino (Justiça), Nísia Trindade (Saúde), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Paulo Pimenta (Secom), Márcio Macêdo (Secretaria-geral), além dos comandantes das três Forças.

A aeronave saiu do Cairo, no Egito, e fez três escaladas antes de chegar a Brasília: em Roma (Itália), em Las Palmas (Espanha) e na Base Aérea do Recife.

A previsão é que os 32 resgatados permaneçam em Brasília por cerca de 48 horas para atendimento médico e psicológico, antes de seguirem em um voo da Força Aérea para São Paulo. No Brasil, eles serão acolhidos e terão a documentação expedida.