Em resposta ao ofício do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), solicitando apoio na negociação da dívida estadual com o Governo Federal, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou estar disposto a atuar junto aos integrantes do Executivo para resolver a questão.

Em ofício de resposta ao governador, Pacheco declarou: "Informo que estou à inteira disposição para atuar junto ao governo federal no sentido de equacionar a questão. O Senado permanece ao alcance da população para diálogo e busca de melhor condução."

Em entrevista aos jornais mineiros na semana passada, Pacheco defendeu a reavaliação da proposta do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) apresentada por Zema, argumentando que o texto em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) não resolve efetivamente o problema da dívida mineira e apenas adia a gravidade enfrentada pelo estado. O senador avaliou que não é necessário "sacrificar servidores" nem se desfazer do patrimônio dos mineiros.

O pedido de Zema, recebido por Pacheco em 10 de novembro, teve uma resposta imediata do senador.

O governador busca apoio na negociação da dívida do estado junto ao Governo Federal, destacando a proposta de repasse da Codemig para a União, visando abater parte da dívida pública de R$ 164 bilhões.

Deputados e senadores têm reclamado da falta de diálogo com Zema no Congresso Nacional. Conforme destacado na coluna "Em Minas", de sexta-feira (17/11), os parlamentares têm se queixado da atuação do secretário Marcelo Aro em Brasilia.