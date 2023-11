A empresária e influencer Bianca Andrade sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (2/11) na Via Dutra, em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro. O filho dela, Cris, a babá e o motorista também estavam no veículo. A assessoria de Bianca e Fred Bruno — seu ex-companheiro e pai de Cris — confirmou que todos estão bem, mas seguirão em observação por 24 horas.

Os quatro partiram de São Paulo (SP) com destino ao Rio de Janeiro (RJ), e, de acordo com Polícia Rodoviária Federal, por volta das 1h15, na altura do KM 289, o motorista teria perdido o controle da direção do automóvel, que saiu da pista e bateu contra uma árvore. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Maria.

Por meio do Instagram, a assessoria de Bianca confirmou que emitirá em breve uma nota oficial com todas as informações necessárias.