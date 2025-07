MultiBank Group confirma listagem do token $MBG na MEXC e no Gate.io no dia do TGE, além do MultiBank.io e da Uniswap

O MultiBank Group, a maior e mais regulada instituição de derivativos financeiros do mundo, tem o orgulho de anunciar que seu aguardado token $MBG será listado em duas grandes exchanges globais de criptomoedas, MEXC e Gate.io, no dia oficial do seu Evento de Geração de Token (TGE), 22 de julho de 2025, além do MultiBank.io e da Uniswap.

O token $MBG estará disponível em:

MultiBank.io

Gate.io

MEXC

Uniswap

Essa nova listagem dupla permitirá que milhões de usuários em ambas as exchanges acessem e negociem o $MBG com suas contas já existentes, garantindo participação imediata no mercado desde o lançamento.

O Evento de Geração de Token (TGE) se aproxima após a conclusão bem-sucedida de duas rodadas de pré-venda, nas quais o MultiBank Group emitiu 7 milhões de tokens na Rodada 1 e 3 milhões na Rodada 2, ambas esgotadas em poucos minutos.

Naser Taher, presidente e fundador do MultiBank Group, afirmou: "com o $MBG, estamos lançando um token utilitário criado para oferecer valor real, transparência e confiança duradoura. Este é um passo importante em nossa missão de integrar as finanças tradicionais com a blockchain em escala global".

Com o respaldo de US$ 29 bilhões em ativos reais nos quatro pilares do MultiBank Group, incluindo uma inovadora iniciativa de tokenização de ativos do mundo real (RWA) que começou com US$ 3 bilhões em imóveis de luxo em parceria com a MAG e deve crescer para US$ 10 bilhões, além de estar integrada a um ecossistema financeiro robusto com mais de US$ 35 bilhões em volume diário de negociações, o token $MBG foi criado para oferecer utilidade real, transparência e credibilidade em nível institucional. Trata-se de um token com valor concreto, e não de especulação.

Sobre o MultiBank Group:

Fundado na Califórnia, EUA, em 2005, o MultiBank Group é um líder global em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociações superior a US$ 35 bilhões, ele oferece uma ampla gama de serviços de corretagem e gestão de ativos. Reconhecido por soluções inovadoras de negociação, alta conformidade regulatória e atendimento ao cliente excepcional, o Grupo é regulado por mais de 17 autoridades financeiras de alto nível em cinco continentes. Suas plataformas premiadas oferecem alavancagem de até 500:1 em Forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group já recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

