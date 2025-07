LambdaTest possibilita testes Playwright em dispositivos iOS reais para melhorar a precisão dos testes móveis

A LambdaTest, uma plataforma de engenharia de qualidade com tecnologia de IA generativa (GenAI), anunciou o suporte para testes Playwright em dispositivos iOS reais, permitindo que as equipes da Web móvel realizem testes automatizados em iPhones e iPads reais usando o Safari. Essa atualização ajuda as equipes de controle de qualidade e engenharia a validar as experiências do usuário com muito mais precisão do que os simuladores ou emuladores podem oferecer.

Geralmente, o teste de aplicativos Web móveis em ambientes virtuais leva a discrepâncias no comportamento do mundo real, como interações de toque perdidas, renderização inconsistente do navegador e gargalos de desempenho não detectados. Com o LambdaTest, agora é possível eliminar essa incerteza, permitindo que os desenvolvedores executem testes do Playwright em dispositivos iOS físicos. Embora o Playwright não suporte nativamente o hardware iOS real, a integração do LambdaTest preenche essa lacuna, fornecendo acesso contínuo ao navegador Safari da Apple em dispositivos reais.

Além disso, os usuários podem se integrar diretamente com seus pipelines de Integração e Entrega Contínuas (CI/CD), realizar testes paralelos entre dispositivos e acessar artefatos de depuração avançados, como logs de rede, logs de comando e gravações de vídeo, tornando a resolução de problemas mais rápida e eficiente.

"Temos o compromisso de ajudar os desenvolvedores a lançar mais rapidamente sem comprometer a qualidade”, disse Mayank Bhola, cofundador e chefe de produto da LambdaTest. “Com os testes do Playwright agora disponíveis em dispositivos iOS reais, as equipes podem finalmente preencher a lacuna de precisão na automação de navegadores móveis e oferecer experiências digitais que parecem apropriadas para cada usuário, sempre."

O LambdaTest continua avançando na viabilização de testes contínuos e reais em larga escala. Esta última versão confere às equipes a confiança necessária para detectar bugs mais cedo e otimizar o desempenho em condições reais de usuário em dispositivos reais.

Para saber mais sobre o Playwright Testing em dispositivos iOS Real, acesse https://www.lambdatest.com/support/docs/playwright-ios-device/

Sobre a LambdaTest

LambdaTest é uma plataforma de engenharia de qualidade com tecnologia de GenAI que habilita as equipes a fazerem testes de forma inteligente, mais avançada e mais rápida. Criada para ser escalonável, ela oferece uma nuvem de testes de pilha completa com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3 mil navegadores.

Com gerenciamento de testes nativo de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest suporta Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA ??e da nuvem a seu fluxo de trabalho de testes de software, permitindo testes de automação perfeitos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e a criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

