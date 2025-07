LambdaTest revela 'Smart Branching and Baseline Management' para modernizar fluxos de trabalho de testes visuais

LambdaTest, uma plataforma de engenharia da qualidade com tecnologia GenAI, anunciou o lançamento pela SmartUI da Smart Branching and Baseline Management (Ramificação Inteligente e Gerenciamento da Linha de Base), um grande avanço nos testes visuais. Esta atualização elimina gargalos de longa data causados ??por obsoletas estratégias da linha de base e introduz um modo inteligente e simplificado para as equipes de desenvolvimento gerenciarem testes visuais em fluxos de trabalho Git complexos.

As equipes de desenvolvimento modernas utilizam ramificações de recursos, versões de lançamento e fluxos de trabalho de hotfix; contudo, a maioria das ferramentas de teste visual ainda depende de comparações com a ramificação principal, resultando em falhas irrelevantes e aprovações demoradas. A SmartUI da LambdaTest muda isto com recursos desenvolvidos especificamente para as estratégias de ramificação atuais.

A comparação inteligente de ramificações garante que os testes visuais sejam executados com base na linha de base correta, comparando dentro da mesma ramificação de recursos em vez de usar a principal como padrão. Opções flexíveis de combinação criam e aprovam automaticamente os estados visuais combinados, ao eliminar a necessidade de aprovações manuais. Linhas de base dinâmicas permitem que as equipes configurem as linhas de base conforme sua estratégia de lançamento, seja por ramificação, compilação ou referências dinâmicas. Estas inovações estão disponíveis através de uma interface redesenhada do Visual Merge Studio, oferecendo recomendações inteligentes, comparações com base em ramificações e controles intuitivos que reduzem o esforço manual em 90%, mesmo para usuários não técnicos.

Com a integração perfeita de GitHub Actions e a capacidade de promover testes visuais em ambientes de preparação e produção, a SmartUI agora desempenha um papel central na aceleração de modernas pipelines DevOps.

"Testes visuais devem trabalhar a favor de seu fluxo de trabalho, não contra ele", disse Mayank Bhola, Cofundador e Chefe de Produto da LambdaTest. "A 'Smart Branching and Baseline Management' é uma resposta ao que as equipes de desenvolvimento têm solicitado em termos de testes visuais com reconhecimento de contexto que façam sentido. Não se trata apenas de uma atualização de recurso; é uma mudança fundamental que fornece velocidade e clareza para desenvolvedores, controle de qualidade e equipes de produto."

Os recursos mais recentes da SmartUI já estão disponíveis a todos os usuários corporativos. A LambdaTest continua investindo em integrações mais profundas e melhorias de automação para incorporar ainda mais o controle de qualidade visualàmoderna estrutura da entrega de software.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de engenharia de qualidade com tecnologia GenAI que capacita equipes a testar de modo inteligente, mais eficiente e com entregas mais rápidas. Desenvolvida para escalar, ela oferece uma nuvem de testes integral com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3.000 navegadores.

Com gerenciamento de testes nativo de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest suporta Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA ??e da nuvem a seu fluxo de trabalho de testes de software, permitindo testes de automação perfeitos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e a criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

press@lambdatest.com