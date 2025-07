Embracon economiza R$1 milhão ao ano com automação em Python

A Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcio do país, vem consolidando sua jornada de transformação digital com foco em eficiência operacional, escala sustentável e protagonismo humano. Em 2024, a empresa alcançou uma economia anual estimada de R$ 1 milhão com a adoção de tecnologias de automação baseadas em Python e Inteligência Artificial (IA), além de registrar uma redução de mais de 12 mil horas de trabalho repetitivo em áreas críticas do negócio.

A mudança estratégica teve início em 2022, com a migração de uma plataforma low-code para uma arquitetura mais robusta, flexível e escalável, baseada em Python e orquestrada pela BotCity. Essa virada reduziu o TCO (custo total de propriedade) em 64%, ao mesmo tempo em que ampliou a autonomia e o poder de execução da área de Governança de Processos & RPA.

Um dos cases de destaque foi a automação de um fluxo que levava 27 minutos para ser executado manualmente — agora realizado em menos de dois minutos. A mudança elevou a produtividade e liberou os times para atuarem com mais profundidade em iniciativas analíticas, criativas e de maior valor estratégico.

“A BotCity nos aproximou e promoveu a inovação. A parceria com uma empresa de ponta com forte suporte técnico tem sido fundamental para o nosso sucesso com a automação Python. Estamos entusiasmados com o potencial de crescimento e otimização que alcançamos juntos”, afirma Diego Arcanjo, Gerente de Governança de Processos & RPA da Embracon.

Na Embracon, cada robô recebe um nome próprio, como Taylor, Dudu, Dante e Enola, em uma estratégia que humaniza a tecnologia e aproxima a inovação do dia a dia das pessoas. A automação deixa de ser um conceito técnico e se transforma em uma ferramenta com identidade, que apoia, colabora e entrega junto com os times.

Taylor: automatizou a atualização de dados no CRM, promovendo agilidade, precisão e ganhos expressivos em produtividade.





Dudu: trouxe padronização e velocidade à formalização de contratos, com redução significativa de retrabalho.





Dante: automatizou o input de dados, com impacto direto na qualidade e agilidade dos atendimentos.





Enola: fortaleceu o controle e a rastreabilidade de documentos, ampliando o alcance das soluções para os clientes.



Essa abordagem fortalece a adesão, o engajamento e o senso de pertencimento, reforçando a proposta de uma transformação digital com foco em colaboração e usabilidade. Exemplos que refletem essa transformação:

ROI de 856% com payback médio em 6 meses;





Redução de erros operacionais e riscos de retrabalho ou penalidades;





Padronização e aumento da velocidade em fluxos de alto volume;





Compliance assegurado, com rastreabilidade em processos críticos;





Escalabilidade real, sem crescimento proporcional de estrutura.



A equipe dedicada à automação cresceu de três para dez profissionais, um reflexo direto do impacto das iniciativas. Para 2025, está prevista a criação de uma oficina interna de robôs, com um time técnico dedicado à evolução contínua do ecossistema de automação.

Inovação feita em parceria

A relação próxima com a comunidade técnica da BotCity tem sido um dos pilares do avanço da Embracon na área. A troca ativa de experiências acelera o desenvolvimento, amplia a capacidade de entrega e conecta a empresa a um ecossistema de inovação aberta. “Mais do que tecnologia, encontramos um parceiro estratégico que entende o nosso ritmo e compartilha a visão de crescimento com responsabilidade e eficiência”, conclui Diego Arcanjo.

Com uma abordagem centrada nas pessoas, nos dados e na inteligência aplicada, a Embracon apresenta uma estratégia de automação voltada não apenas à eficiência operacional, mas também à liberação de tempo para iniciativas de inovação e melhoria contínua.

Mais detalhes sobre esse projeto estão disponíveis na íntegra em: https://www.botcity.dev/br/cases/embracon

Sobre a BotCity



A BotCity é uma plataforma de governança centralizada de automações inteligentes para grandes empresas que permite às equipes técnicas criar, operar e escalar bots. Além de eliminar o lock-in tecnológico, a solução também oferece controle total sobre scripts Python dispersos, combatendo o Shadow Python com rastreabilidade, versionamento e orquestração unificada.

Mais informações: www.botcity.dev





Sobre a Embracon

Há mais de 35 anos no mercado de consórcios, a Embracon já entregou mais de meio milhão de bens. Autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (ABAC), a empresa possui cerca de 100 filiais próprias, 1.000 parceiros de negócios, incluindo varejistas, institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos estaduais e empresas de máquinas agrícolas, além de quase 3 mil colaboradores celetistas.

Mais informações: https://www.embracon.com.br/

Website: http://www.botcity.dev