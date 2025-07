Andersen Consulting colabora com a Mercurial Minds para aprimorar recursos de transformação digital

A Andersen Consulting expande seus recursos na entrega de soluções baseadas em tecnologia com a adição da empresa colaboradora Mercurial Minds (M.M.), uma empresa de consultoria em transformação digital, IA e TI com sede no Paquistão.

Fundada em 2013, a M.M. oferece um portfólio de serviços pensados para impulsionar o crescimento e a evolução das organizações, incluindo estratégias de transformação digital, soluções em inteligência artificial, consultoria em TI e desenvolvimento de experiências robustas para usuários móveis e web. A empresa entrega soluções completas — da definição de roteiros orientados por dados ao design de automações inteligentes e a criação de experiências digitais seguras e escaláveis —, sempre sob medida para empresas que buscam aprimorar sua conectividade e extrair insights em tempo real. A M.M. atua em diversos setores, com destaque para finanças, telecomunicações e outros segmentos com alto uso de dados.

“Essa colaboração é um catalisador”, disse Nabeel Saiyer, CEO da M.M. “Nosso objetivo é desenvolver sistemas sencientes que aprendam e se adaptem continuamente. Colaborar com a Andersen Consulting acelera essa missão e nos capacita a gerar valor para as empresas em uma velocidade sem precedentes.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “A M.M. é uma empresa com visão de futuro e dedicadaàexecução, com um histórico de entrega de resultados reais em ambientes complexos e de rápida mudança. A chegada deles reforça nosso compromisso em construir uma organização global multidimensional para atenderàcrescente demanda por soluções integradas, habilitadas por tecnologia e orientadas a resultados.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, englobando estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação com inteligência artificial e soluções de capital humano. Integrada ao modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, a empresa fornece consultoria internacional em áreas como tributária, jurídica, avaliação, mobilidade global e gestão organizacional. Com uma plataforma global composta por mais de 20.000 profissionais e presença em mais de 500 localidades, a Andersen Consulting atua por meio de suas empresas-membros e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que viabiliza essas soluções globalmente por meio de sua rede internacional de parcerias.

