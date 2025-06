Teste de mistura de 50% de hidrogênio concluído com sucesso na usina McDonough-Atkinson da Georgia Power

A Georgia Power e a Mitsubishi Power concluíram com sucesso um segundo teste de mistura de hidrogênio e gás natural em cargas parcial e total em uma turbina a gás natural M501GAC na Usina McDonough-Atkinson da Georgia Power em Smyrna, Geórgia. O projeto de demonstração é o primeiro a validar a mistura de 50%* de hidrogênio em uma turbina a gás de classe avançada, sendo o maior teste deste tipo no mundo até o momento, com a mistura de 50% proporcionando uma redução de cerca de 22% nas emissões de CO2 em comparação a 100% de gás natural. Diversos testes foram realizados antes da demonstração da mistura de 50%, incluindo múltiplas porcentagens de mistura que variaram de 5% a 50%, com os testes ocorrendo ao longo de várias semanas em maio e junho.

The Georgia Power and Mitsubishi Power teams celebrate a successful test.

No ano passado, a turbina a gás existente foi convertida de refrigerada a vapor para refrigerada a ar, o que inclui a tecnologia de combustão da série J com comprovada capacidade de combustão conjunta de alto teor de hidrogênio. A conversão oferece os benefícios de tempos de partida mais rápidos, maior capacidade de redução de potência e menores despesas de manutenção, além de possibilitar este teste bem-sucedido e histórico de mistura de hidrogênio.

A Georgia Power, a maior subsidiária elétrica da Southern Company, cooperou com a Mitsubishi Power para o teste histórico como parte de um compromisso contínuo com novas pesquisas e desenvolvimento (P&D) para promover energia confiável e acessível aos clientes, enquanto reduz as emissões de carbono em toda a sua frota de geração. De fato, a Georgia Power reduziu suas emissões de carbono em mais de 60% desde 2007. Este teste segue o primeiro teste de mistura de hidrogênio a 20% em volume na Usina McDonough-Atkinson, concluído em 2022.

Saiba mais sobre o projeto histórico de mistura de hidrogênio da Georgia Power.

A usina McDonough-Atkinson, localizada a menos de 10 milhas (16 km) do centro de Atlanta, atende clientes de energia elétrica há mais de 80 anos e foi totalmente convertida para gás natural em 2012, sendo expandida para abastecer até 1,7 milhão de residências. Atualmente, opera com seis turbinas a gás avançadas e de grande capacidade das séries M501G e M501GAC, que oferecem alto desempenho e alta eficiência, além de três turbinas a vapor operando em três blocos de configuração de ciclo combinado 2 em 1 e duas turbinas de combustão alimentadas a gás/óleo.

"O gás natural desempenha um papel crucial em nossa matriz energética, já que fornece flexibilidade, energia de base e resposta rápidaàdemanda dos clientes, e continuará sendo um importante combustívelàmedida que planejamos satisfazer as necessidades energéticas de uma Geórgia em crescimento através de um portfólio diversificado de recursos de geração", disse Rick Anderson, vice-presidente sênior e diretor sênior de Produção da Georgia Power. "Na Georgia Power, testes inovadores como este são apenas uma das formas pelas quais ajudamos a garantir que possamos fornecer energia confiável e acessível aos clientes por décadas, além de reduzir nossas emissões em geral. Os investimentos que estamos fazendo em nossa frota e rede elétrica hoje, irão beneficiar as futuras gerações, e sinto muito orgulho da equipe da Plant McDonough-Atkinson e da Mitsubishi Power por sua dedicação a este projeto e pela conclusão segura deste teste."

A Mitsubishi Power concluiu a mistura de hidrogênio em uma unidade de turbina a gás M501GAC, com uma potência aproximada de 283 MW (um para um). A Mitsubishi Power prestou serviços completos e prontos para uso para este projeto, incluindo engenharia, planejamento, equipamentos de mistura de hidrogênio, controles, colocação em operação e gestão de riscos. A Mitsubishi Power fez parceria com a Certarus para suprir e gerenciar o fornecimento e a logística de hidrogênio.

"Foi um privilégio fazer parceria com a Georgia Power neste projeto emblemático", disse Mark Bissonnette, vice-presidente executivo e diretor de Operações de Geração de Energia da Mitsubishi Power Americas. "Com base no sucesso de nossos testes anteriores, obtivemos uma mistura de 50% de hidrogênio em uma turbina a gás de classe avançada, demonstrando as capacidades de nossa tecnologia de ponta. Este é um marco significativo para ambas as empresas, que irão ajudar a Georgia Power a reduzir as emissões de carbono em toda a sua frota de geração."

A organização de P&D líder do setor da Southern Company atuou como consultoria técnica no projeto. A equipe está envolvida em pesquisas com foco em geração, produção, distribuição, transporte, infraestrutura e armazenamento de energia a partir de hidrogênio de baixo carbono.

O gás natural atende às necessidades de energia de uma Geórgia em crescimento

O gás natural fornece atualmente 40% da geração anual de energia da Georgia Power e tem sido, há muito tempo, um combustível essencial para a empresa. A Georgia Power continua trabalhando com a Comissão de Serviços Públicos da Geórgia (PSC) para garantir que possa satisfazer de modo confiável e econômico às necessidades energéticas de uma Geórgia em crescimento, através do processo de longa data do Plano de Recursos Integrados (IRP). A empresa está desenvolvendo atualmente três novas turbinas de combustão de ciclo simples Mitsubishi Power, capazes de utilizar hidrogênio, na Usina Yates, no Condado de Coweta, conforme aprovado pela PSC da Geórgia na Atualização do Plano de Recursos Integrados (IRP) de 2023.

Além da nova geração de gás natural, a Georgia Power também está investindo em usinas de energia existentes para melhor atender a Geórgia. Notavelmente, a empresa propôs a modernização de dez turbinas a gás natural, tanto de ciclo combinado como de ciclo simples, na Usina McIntosh no Plano de Energia de 2025. É esperado que estas melhorias acrescentem 268 MW de capacidade, ajudando a atender às demandas de energia projetadas da infraestrutura existente. Combinadas com novas fontes de geração renováveis, como a solar, estas iniciativas destacam a dedicação da Georgia Power em reduzir as emissões de carbono, ao promover um futuro energético resiliente e confiável, bem como satisfazer as crescentes necessidades de energia do estado.

Para saber mais sobre como a Georgia Power está atendendo às necessidades dos clientes mediante um portfólio de energia diversificado e equilibrado e do processo IRP, acesse www.GeorgiaPower.com.

* A proporção do conteúdo de hidrogênio indica a proporção do volume.

Sobre a Georgia Power

A Georgia Power é a maior subsidiária elétrica da Southern Company (NYSE: SO), a principal empresa de energia dos EUA. Valor, confiabilidade, atendimento ao cliente e administração são os pilares da promessa da empresa a 2,8 milhões de clientes em todos os 159 condados da Geórgia, exceto quatro. Comprometida em fornecer energia limpa, segura, confiável e acessível, a Georgia Power mantém uma matriz de geração diversificada e inovadora que inclui energia nuclear, carvão e gás natural, bem como energias renováveis ??como solar, hidrelétrica e eólica. A Georgia Power oferece tarifas abaixo da média nacional, se concentra em prestar serviços de classe mundial a seus clientes todos os dias, sendo reconhecida pela J.D. Power como líder do setor em satisfação do cliente. Para mais informações, acesse www.GeorgiaPower.com e se conecte com a empresa no Facebook (Facebook.com/GeorgiaPower), X (X.com/GeorgiaPower) e Instagram (Instagram.com/ga_power).

Sobre a Mitsubishi Power

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 3.000 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários se concentram em capacitar os clientes a combater as mudanças climáticas de modo acessível e confiável, enquanto promovem a prosperidade humana nas Américas do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; mecanismos de transmissão e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais; e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio sustentável, sistemas de armazenamento de energia de baterias e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e fabricação que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informações, acesse o site Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

