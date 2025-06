CGTN: De pai para filho: Os valores duradouros que orientam Xi Jinping

PEQUIM, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante uma visita em 2021 ao mesmo lugar onde seu pai já havia trabalhado, o presidente chinês Xi Jinping mencionou afetuosamente uma frase agora exibida com destaque no salão de exposições: "Sente-se ereto ao lado do povo".

Essas palavras foram ditas e vividas pelo seu pai Xi Zhongxun, um líder reverenciado do Partido Comunista da China (PCC).

Descrevendo seu pai como uma pessoa que se dedicou de todo o coração ao povo chinês, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do PCC e presidente da Comissão Militar Central, prometeu dar continuidadeàmissão de servir o povo.

As pessoas em primeiro lugar

A abordagem orientada para as pessoas de Xi Jinping para a governança foi profundamente influenciada pelo seu pai.

Quando Xi trabalhou no comitê provincial do Partido de Suide, na província de Shaanxi, no noroeste da China, uma frase simples tornou-se a base dos dirigentes e aldeões: "Falem com Zhongxun."

As palavras simples foram um testemunho da acessibilidade, confiança e apoio que Xi Zhongxun adotou como líder e solucionador de problemas, enraizado na vida da população local.

Tal pai, tal filho. Xi Jinping gravou a palavra "povo" na sua mente ao longo da sua carreira política em diferentes partes da China, primeiro de Liangjiahe a Zhengding, de Fujian a Zhejiang e de Xangai a Pequim.

Ao longo dos anos, ele se envolveu com os aldeões, seja sentado em uma kang, a tradicional cama aquecida feita de barro ou tijolos no norte da China, ou em humildes bancos de madeira. Ele compartilhava refeições simples com eles, ouvia atentamente e mostrava preocupação real com as necessidades cotidianas da vida das pessoas.

"De todos os trabalho que teremos que fazer, o mais importante é garantir uma vida feliz para os nosso povo", reiterou Xi na sua mensagem de Ano Novo de 2025.

Prioridade a investigações e pesquisas

Xi Jinping tem consistentemente colocado grande ênfase na investigação e na pesquisa como o princípio básico do planejamento e da tomada de decisões, convicções influenciadas pelo seu pai.

Em 1978, Xi Zhongxun foi enviado para a província de Guangdong, no sul da China, como principal funcionário e, mais tarde, ajudou a criar as primeiras zonas econômicas especiais do país, incluindo Shenzhen.

Naquela época, o crescimento industrial e agrícola de Guangdong ficou atrás da média nacional durante 14 anos consecutivos. Determinado a aumentar a produtividade e melhorar os meios de subsistência das pessoas, Xi trabalhou com um forte senso de urgência.

Para entender melhor as condições no nível de base, Xi Zhongxun visitou 23 condados em um único verão. Depois de realizar uma pesquisa de campo aprofundada, ele apresentou um relatórioàliderança central, defendendo uma maior autonomia para Guangdong e propondo que a província assumisse a liderança na reforma e abertura através da criação de zonas econômicas especiais.

Xi Jinping herdou a ética de trabalho do seu pai. Desde novembro de 2012, Xi já realizou mais de 100 inspeções de base. Ele explicou as políticas para as pessoas em pátios e pavilhões. Ele ouviu relatos sobre barcos e trens. Ele indagou sobre os meios de subsistência nos campos. E ele esboçou planos de desenvolvimento em chãos de fábricas.

Após uma investigação e pesquisa minuciosas, as preocupações prementes das pessoas encabeçaram a agenda das reuniões da liderança central, tornando-se pontos focais e impulsionadores dos contínuos esforços de reforma da China.

"Não importa qual seja o seu cargo, sirva o povo com diligência, considere os interesses do povo com todo o seu coração, mantenha laços estreitos com o povo e esteja sempre acessível ao povo", disse Xi Zhongxun uma vez a seu filho.

Embora tenha as palavras do seu pai no coração, Xi Jinping sempre cumpriu sua própria promessa: "Vou me comprometer totalmente com o povo e nunca falhar com ele."

