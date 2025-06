Líderes de cadeia de suprimentos compartilharão perspectiva sobre lidar com tarifas, comércio e disrupção em evento digital exclusivo

À medida que as tensões comerciais permanecem na vanguarda da tomada de decisão empresarial, a Kinaxis®(TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, receberá líderes de cadeia de suprimentos das áreas de tecnologia e ciências biológicas para um evento digital especial focado em tarifas, com o futurista econômico Andrew Busch, em 17 de junho de 2025 às 11:00 (horário da Costa Leste).

Com o título Tarifas, comércio e turbulência: como responder aos desafios atuais das cadeias de suprimentos, o evento é personalizado para líderes empresariais globais e oferecerá aos especialistas insights sobre como navegar o volátil ambiente comercial atual com soluções modernas de cadeia de suprimentos a fim de construir cadeias de suprimentos resilientes e preparadas para o futuro.

"Estamos testemunhando uma remodelação sísmica da dinâmica comercial global, com os líderes precisando decodificar as forças econômicas e geopolíticas por trás da política tarifária, ao passo em que conseguem antecipar o que vem a seguir", afirmou Andrew Busch, futurista econômico e economista da AndrewBusch.com. "As tarifas não são mais apenas uma alavanca política; elas são uma força estratégica remodelando a economia global com regras sendo reescritas em tempo real, e a disrupção sendo a única constante".

A Kinaxis está na vanguarda quando se trata de ajudar empresas de todas as indústrias e portes a responder às disrupções tarifárias atuais. Sua plataforma de orquestração líder e alimentada por IA, Maestro™, se conecta perfeitamente com todas as funções de cadeia de suprimentos para criar visibilidade, colaboração e tomada de decisão mais inteligente ao enfrentar qualquer disrupção. Durante a eleição presidencial americana, houve um aumento drástico no número de cenários hipotéticos que as empresas executaram no Maestro, conforme modelavam e colocavam em prática impactos potenciais para obtenção de recursos, produção e logística.

"A prática de gestão de cadeia de suprimentos evoluiu fundamentalmente, e as disrupções, como nas tarifas, demonstram a necessidade de uma abordagem moderna que enfatiza velocidade, agilidade e precisão", afirmou Andrew Bell, diretor de produtos da Kinaxis. "Os palestrantes comigo nesta discussão fizeram mudanças transformadoras nas cadeias de suprimentos e trazem experiência em primeira mão sobre como estão usando essa nova abordagem para navegar pelos desafios complexos atuais. Estou na expectativa de destacar suas histórias e ajudar outras empresas a tomar medidas para melhor preparar suas cadeias de suprimentos para as realidades atuais".

Entre os especialistas convidados que palestrarão estão:

Andrew Busch, futurista econômico e economista, falará sobre a perspectiva geopolítica e econômica relacionadaàpolítica tarifária, incluindo insights sobre as relações dos EUA e China, desacoplamento global e o futuro do comércio

Brent Wilson, vice-presidente sênior de cadeia de suprimentos global da Qualcomm, compartilhará suas experiências navegando pelas disrupções impulsionadas por tarifa e construindo resiliência na cadeia de suprimentos

Mark Walker, vice-presidente de cadeia de suprimentos da Viant Medical, compartilhará sua experiência fortalecendo a complexa cadeia de suprimentos da Viant Medical através de planejamento eficaz

Ken Vandrak, diretor sênior de distribuição e logística da Thermo Fisher Scientific, discutirá sua experiência navegando pelo cenário comercial em evolução e superando os desafios logísticos relacionadosàdistribuição global

Andrew Bell, diretor de produtos da Kinaxis, compartilhará sua perspectiva sobre o papel da IA, automação e planejamento de cenários nas cadeias de suprimentos para tomar decisões mais inteligentes e de forma mais rápida

Webinar:Tarifas, comércio e turbulência: como responder aos desafios atuais das cadeias de suprimentos

Data: terça-feira, 17 de junho

Hora: 11:00 AM ET

Link de registro:AQUI

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, o Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha.

