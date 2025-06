Área de TIC pode poupar 2 meses de trabalho com IA até 2029

Segundo a nova pesquisa da Pearson, ‘Skills Outlook - Solving the Tech Talent Gap from Within’, os profissionais de Tecnologia no Brasil irão economizar mais de dois meses de trabalho — ou 66 dias, considerando uma jornada de trabalho de oito horas diárias — até 2029 ao usar a inteligência artificial (IA) de forma eficaz. De acordo com o estudo, no Brasil, a média de horas que poderiam ser economizadas em cinco anos seriam entre 1,8 horas e 2,6 horas por semana.



Globalmente, analisando o impacto nas horas gastas em tarefas dentro das funções em uma semana de trabalho, 5,8 horas e 8,8 horas poderiam ser economizadas em cinco anos com o uso eficaz da tecnologia — cerca de um dia. A maior economia de horas em comparação ao Brasil tem relação com a maturidade tecnológica e do mercado de trabalho dos outros países pesquisados: Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e Austrália.

Para a realização do estudo, foram consideradas as cinco funções mais comuns no setor de tecnologia: desenvolvedores de software de sistemas; programadores; engenheiros/arquitetos de sistemas; analistas de sistemas e arquitetos de redes de computadores. Dessa vez, a série “Skills Outlook” focou na força de trabalho do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que enfrenta um impacto com o avanço da IA ao mesmo tempo que se depara com a crescente escassez de trabalhadores qualificados. O estudo analisou uma série de empregos de alta demanda e valor no setor de tecnologia para determinar o impacto de 34 tecnologias nos próximos cinco anos a partir de 2024.

No Brasil, a função mais impactada pela IA é a de arquiteto de redes de computadores, com uma economia de até 2,6 horas semanais se bem aplicada o uso das novas tecnologias; já a que sofre menos impacto é a de engenheiros/arquitetos de sistemas. Todas as tarefas das cinco funções pesquisadas permanecem como parte do trabalho — nenhuma é completamente eliminada pela tecnologia — no entanto, algumas tarefas são mais impactadas do que outras, como mostra a tabela de horas por semana:

- Desenvolvedores de software de sistemas - 1.9 horas

- Programadores - 2.1 horas

- Engenheiros/arquitetos de sistemas - 1.8 horas

- Analistas de sistemas - 2.3 horas

- Arquitetos de redes de computadores - 2.6 horas

Maior ganho de tempo no setor de tecnologia

Ao examinar como a automação e as novas tecnologias provavelmente impactarão as funções tecnológicas, o estudo identificou que chatbots de LLM (como CoPilot ou ChatGPT) e RPA para Processos Internos (robótica de software) apresentam o maior potencial para ganhar tempo nessa indústria. A pesquisa mostra que as tarefas mais transformadas pela tecnologia são, em grande parte, rotineiras ou repetitivas, como corrigir erros, manter sistemas, reescrever programas, atualizar softwares ou realizar backups de rede. Funções focadas em trabalhar com outras pessoas, incluindo supervisão, treinamento e discussões de projetos, serão menos impactadas.

“Os empregadores têm uma oportunidade de realocar o tempo economizado para trabalhos mais estratégicos, inovadores e de alto valor. O desafio está em identificar quais são essas tarefas para cada função, como elas ajudarão a impulsionar o desempenho dos negócios e a melhor forma de desenvolver essas habilidades para obter o máximo valor de sua força de trabalho”, afirma Diego Sette, Diretor de Tecnologia Latam da Pearson.

O executivo explica que será preciso buscar novos caminhos para determinadas funções. “Um arquiteto de sistemas, por exemplo, pode passar da resolução prática de problemas para responsabilidades mais estratégicas, como o planejamento de infraestrutura de longo prazo”, comenta.

Ainda de acordo com Diego, ao automatizar tarefas rotineiras e concentrar os funcionários no que é mais importante, as empresas podem preencher lacunas de talentos e criar a capacidade necessária sem depender apenas de contratações externas.

Horas economizadas por semana entre os países

Para este estudo, foram considerados cinco cargos tecnológicos populares e valorizados no Brasil e no mundo. A pesquisa analisou como as tarefas desempenhadas por esses profissionais requisitados mudarão nos próximos cinco anos, devido à evolução de 34 tecnologias.

Metodologia



A pesquisa foi realizada considerando para o mercado de trabalho dos Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e Austrália. Cinco funções tecnológicas de alto valor foram selecionadas, identificando as funções mais comuns na família de empregos em TI, que geram salários acima da média para esses cargos. A modelagem de impacto tecnológico da Pearson foi aplicada a essas funções em nível de tarefa, modelando o impacto futuro de 34 tipos de tecnologias emergentes em cada uma das 76.600 tarefas granulares. O impacto tecnológico apresentado é para uma perspectiva de 5 anos a partir de 2024, utilizando taxas de adoção projetadas no setor de TIC no Brasil.

