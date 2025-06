Bermuda International Long Term Insurers and Reinsurers (BILTIR) contrata Oliver Wyman para analisar risco sistêmico na região com novo relatório

A Bermuda International Long Term Insurers and Reinsurers (BILTIR) anunciou hoje o lançamento de um novo relatório, intitulado Análise de Risco Sistêmico no Setor de Seguros de Longo Prazo das Bermudas, publicado por Oliver Wyman por encargo da BILTIR. Com uso da pesquisa independente de Oliver Wyman e várias fontes de dados, o relatório conclui que o setor de (res)seguros de longo prazo das Bermudas não contribui significativamente para o risco sistêmico mundial.

"Em meio a questionamentos sobre o risco sistêmico no setor de (res)seguros das Bermudas, a BILTIR contratou especialistas de Oliver Wyman para conduzir uma análise independente do setor e do ambiente regulatório em nossa jurisdição", disse Suzanne Williams-Charles, Diretora Executiva da BILTIR. "O sistema das Bermudas está em vigor para gerenciar riscos e proteger os segurados, e este relatório comprova que a estrutura regulatória diligente das Bermudas está efetivamente limitando qualquer potencial de risco sistêmico."

O relatório avaliou três cenários hipotéticos citados com frequência por reguladores para questionar se as atividades no setor de (res)seguros poderiam desencadear risco sistêmico. De modo específico, Oliver Wyman analisou:

A crise de crédito desencadeia a captura em massa de resseguros O choque de confiança desencadeia a queda em massa e a venda de ativos A retirada de demanda de crédito privado da seguradora

O relatório conclui que existem salvaguardas para limitar o risco regulatório, incluindo requisitos regulatórios e práticas de mercado. Além disto, constata que a natureza inerente a longo prazo dos passivos de seguros limita efetivamente as potenciais consequências de qualquer estresse no sistema financeiro em geral.

O relatório também apresenta recomendações para aperfeiçoar a capacidade das partes interessadas de analisar e avaliar os riscos potenciais nas Bermudas. Estas recomendações incluem maior transparência pública sobre as transações, supervisão regulatória contínua e compreensão baseada em risco dos portfólios de ativos e passivos.

Oliver Wyman manteve rigoroso controle editorial sobre o artigo e desenvolveu suas próprias conclusões a partir de sua análise.

Sobre a BILTIR

A Bermuda International Long Term Insurers and Reinsurers (BILTIR) representa as seguradoras e resseguradoras de longo prazo nas Bermudas. Respaldada pela história de mais de 40 anos das Bermudas em oferecer soluções de seguros e na vanguarda do setor de seguros de longo prazo em constante evolução, a BILTIR representa os interesses das apólices e promove a defesa do mercado e de seus membros. Os membros da BILTIR estão compreendidos por mais de 70 empresas de anuidade, seguro de vida e resseguro, além de empresas de serviços na ilha. Para saber mais, acesse https://www.biltir.bm/.

