As mais recentes tecnologias cirúrgicas inovadoras da Alcon, o UNITY® VCS e o UNITY® CS, são aprovadas no Brasil

A Alcon, líder global em cuidados com a visão dedicada a ajudar as pessoas a verem de forma brilhante, anuncia que o equipamento para cirurgias de retina e vítreo e de catarata (VCS/CS) UNITY®, bem como o equipamento de catarata (CS) UNITY®, receberam a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Trata-se de uma inovação sem precedentes do aguardado portfólio UNITY® da Alcon a serem introduzidas no Brasil.

"Estamos extremamente entusiasmados em apresentar ao mercado brasileiro a próxima geração de soluções de equipamentos e consumíveis para cirurgias de catarata e retina. Eles certamente terão um impacto transformador na prática cirúrgica dos oftalmologistas”, diz Fábio Almeida, Head da Área de Negócios Cirúrgica e Country Manager da Alcon Brasil.

O UNITY® VCS e o UNITY® CS foram concebidos para proporcionar eficiência de fluxo de trabalho ainda maior que a já oferecida pelos atuais equipamentos líderes da Alcon, CONSTELLATION® Vision System utilizado principalmente para cirurgias de retina, e CENTURION® Vision System para as cirurgias de catarata. O UNITY® VCS representa a mais avançada inovação em cirurgia vítreo-retiniana e de catarata da Alcon. Esse equipamento combina uma plataforma unificada que oferece aos cirurgiões e equipe clínica a vantagem de otimizar o espaço do centro cirúrgico com um único dispositivo.

“Estou entusiasmado com a aprovação do UNITY® VCS e do UNITY® CS no Brasil. Conheci e testei o equipamento durante o congresso Vail Vitrectomy 2025, nos Estados Unidos, e pude constatar seu alto nível de inovação, com destaque para o UNITY 4D Phaco e o sistema Intelligent Fluidics. A integração com o NGENUITY®, que utilizo há mais de seis anos, torna a experiência cirúrgica ainda mais precisa e segura. É um grande avanço para a oftalmologia brasileira”, afirma o médico oftalmologista André Maia.

O UNITY® VCS e o UNITY® CS utilizam uma nova modalidade de facoemulsificação que proporciona a remoção do cristalino com até duas vezes mais rapidez, com 40% menos energia no olho*. Nos avanços em cirurgias de retina e vítreo, a nova tecnologia oferece velocidades de corte de até 30.000 cortes por minuto# 6,7. A plataforma oferece estabilidade e eficiência cirúrgica com um sistema de fluidos exclusivo1.

Estima-se que ocorreram 31 milhões de cirurgias de catarata em 2024 em todo mundo e espera-se que esse número aumente para 37 milhões em 20298. Em 2024, a estimativa é que tenham sido registrados aproximadamente 2,2 milhões de procedimentos de vitrectomia globalmente9.

A Alcon, líder mundial em cuidados com a visão, reconhece que o aumento dessa demanda exige uma maior eficiência do fluxo de trabalho e melhores resultados para os pacientes.

A Alcon testou os sistemas UNITY® VCS e UNITY® CS em sessões de wetlab e Advisory boards com mais de 200 cirurgiões altamente experientes, de mais de 30 países.

O portfólio da Alcon continuará crescendo com a plataforma UNITY®, com produtos que deverão ser introduzidos nos próximos anos, juntando-se aos demais equipamentos da Alcon líderes de mercado, que continuarão disponíveis e com assistência técnica. O UNITY® VCS e o UNITY® CS serão apoiados pelas equipes de especialistas de produtos, assistência técnica e treinamentos da Alcon.

Sobre a Alcon

A Alcon ajuda as pessoas a verem melhor e de maneira brilhante. Como líder global em cuidados com a visão e com mais de 75 anos de história e experiência, a Alcon oferece o mais amplo portfólio de produtos para melhorar a visão e a vida das pessoas. Os produtos das divisões Cirúrgica e Vision Care (Cuidados com a Visão) impactam anualmente mais de 260 milhões de pacientes com catarata, glaucoma, doenças da retina e erros de refração em mais de 140 países. São mais de 25 mil colaboradores em todo mundo, dedicados a aprimorar a qualidade de vida dos pacientes por meio de produtos inovadores, parcerias com profissionais de oftalmologia e programas que promovem o acesso a produtos e a procedimentos oftalmológicos de qualidade. Saiba mais no site da Alcon.

Sobre o UNITY VCS e o UNITY CS

Indicações / Uso Recomendado3: O console UNITY® VCS (Vitreoretinal Cataract System), quando utilizado com dispositivos compatíveis, está indicado para utilização durante a cirurgia oftalmológica do segmento anterior (ou seja, facoemulsificação e remoção de cataratas) e do segmento posterior (ou seja, vítreo-retiniana). Além disso, com o laser opcional, esse sistema é indicado para fotocoagulação (ou seja, patologias vítreo-retinianas e maculares), iridotomia e procedimentos de trabeculoplastia. O console UNITY® CS (Cataract System), quando utilizado com dispositivos compatíveis, está indicada para utilização durante a cirurgia oftalmológica do segmento anterior (ou seja, facoemulsificação e remoção de cataratas).

Consulte as instruções de utilização dos acessórios/consumíveis e o manual do usuário para obter uma lista completa de indicações, avisos, precauções e notas.

