Delphix leva inovação em dados seguros para IA à FEBRABAN

A Delphix, empresa global de virtualização e gestão inteligente de dados para DevOps, confirma mais uma vez sua participação na FEBRABAN TECH 2025, evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, reforçando seu compromisso e investimento contínuo no segmento. O evento acontece de 10 a 12 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.



Durante o evento, a Perforce Delphix apresenta suas soluções voltadas à modernização de ambientes de dados, com foco em segurança, conformidade regulatória e agilidade, necessárias à transformação digital de bancos e instituições financeiras. A empresa demonstrará como sua plataforma permite que organizações operem com efetividade, mesmo em ambientes complexos, altamente regulados e orientados por dados.

Segundo Bruna Bolorino, general manager da Perforce Delphix para América Latina, Caribe, Portugal e Espanha, o setor financeiro enfrenta o desafio constante de equilibrar inovação com segurança e conformidade. "Nossa missão na Perforce Delphix é possibilitar que as instituições operem com velocidade e responsabilidade, liberando o valor dos dados sem comprometer a privacidade. A FEBRABAN TECH 2025 é uma oportunidade fundamental para dialogarmos com os líderes do setor sobre como nossas soluções ajudam a construir um futuro financeiro mais seguro, eficiente e orientado por dados", afirma Bruna.

Destaques da participação da Delphix na FEBRABAN TECH 2025:

Demonstrações de como Continuous Data e Containers (Kubernetes) para ambientes não-produtivos aceleram testes e cortam 80% dos custos na nuvem;



Exibição da solução de Continuous Compliance para proteção de ambientes de dados, por meio da identificação automática e mascaramento de dados sensíveis;



Casos reais de bancos e fintechs que impulsionaram a inovação por meio de provisionamento automático de dados protegidos em suas esteiras de CI/CD e Data Pipelines;



Compliance e Segurança no treinamento de modelos de machine learning, por meio da anonimização consistente de arquivos Parquet e outras fontes de dados para IA;

Recuperação de desastres em minutos, em vez de dias ou semanas, com a solução de Data Vault;

Interação com especialistas e executivos globais da Perforce Delphix no estande da Delphix;

Apresentação de outras soluções da Perforce para DevOps.



Ecossistema de microsserviços e fintechs



A arquitetura da Delphix acelera esteiras de testes, otimizando custos de infraestrutura, visando garantir consistência e velocidade para fintechs.

Open Finance e a nova fronteira bancária



A Delphix pode apoiar instituições no avanço do Open Finance, permitindo a integração entre sistemas, preservação da privacidade e governança total sobre dados sensíveis compartilhados.

IA e o futuro orientado por dados



Com a Delphix, bancos podem acelerar o uso de inteligência artificial com dados mascarados e atualizados, essenciais para modelos preditivos confiáveis e em conformidade com normas regulatórias como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Cibersegurança e privacidade na era da IA



A plataforma oferece proteção contra vazamentos e ransomware, com capacidade de recuperação rápida, e maior flexibilidade na criação de ambientes para SRE.

Nuvem híbrida como diferencial competitivo



A Delphix busca facilitar a replicação e sincronização de dados entre ambientes on-premises e na nuvem, viabilizando estratégias híbridas com performance, segurança, escalabilidade e redução de custos.

