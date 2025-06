IPs de computação GPGPU-AI escaláveis ??de alto desempenho da VeriSilicon potencializam soluções de IA automotiva e de servidores de borda

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje os mais recentes avanços em seus IPs de computação GPGPU-AI de alto desempenho e escaláveis, que agora potencializam componentes eletrônicos automotivos de última geração e aplicações de servidores de borda. Ao combinar computação paralela programável com um acelerador dedicado de Inteligência Artificial (IA), estes IPs oferecem excepcional densidade computacional para cargas de trabalho de IA exigentes, como inferência de Grandes Modelos de Linguagem (LLM), percepção multimodal e tomada de decisões em tempo real em ambientes com limitações térmicas e de energia.

Os IPs de computação GPGPU-AI da VeriSilicon estão baseados em uma arquitetura de Unidade de Processamento Gráfico de Uso Geral (GPGPU) de alto desempenho com um acelerador de IA dedicado integrado, que provê excelentes recursos de computação para aplicações de IA. O acelerador de IA programável e o mecanismo de computação com reconhecimento de dispersão aceleram modelos com base em transformadores e uso intensivo de matriz mediante técnicas avançadas de programação. Estes IPs também suportam uma ampla gama de formatos de dados para computação de precisão mista, incluindo INT4/8, FP4/8, BF16, FP16/32/64 e TF32, sendo projetados com interfaces de alta largura de banda de memória ordenada 3D, LPDDR5X, HBM, bem como PCIe Gen5/Gen6 e CXL. Também são capazes de expansão escalável de diversos chips e cartões, que propiciam escalabilidade a nível de sistema para implantar aplicações de IA em larga escala.

Os IPs de computação GPGPU-AI da VeriSilicon fornecem suporte nativo a estruturas de IA populares para treinamento e inferência, como PyTorch, TensorFlow, ONNX e TVM. Estes IPs também dão suporteàLinguagem de Computação de Propósito Geral (GPCL), compatível com as principais linguagens de programação GPGPU e compiladores amplamente utilizados. Estes recursos estão bem alinhados aos requisitos de computação e escalabilidade dos principais LLMs da atualidade, incluindo modelos como o DeepSeek.

"A demanda por computação de IA em servidores de borda, tanto para inferência como para treinamento incremental, vem crescendo de modo exponencial. Este aumento exige não apenas alta eficiência, mas também grande capacidade de programação. Os processadores de computação GPGPU-AI da VeriSilicon são arquitetados para integrar a computação GPGPU com o acelerador de IA em níveis extremamente precisos. As vantagens desta arquitetura já foram validadas em vários sistemas de computação de IA de alto desempenho", disse Weijin Dai, Diretor de Estratégia, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão de IPs da VeriSilicon. "Os recentes avanços do DeepSeek ampliam ainda mais a necessidade de maximizar a eficiência da computação de IA para abordar cargas de trabalho cada vez mais exigentes. Nossos IPs de computação GPGPU-IA mais recentes foram aperfeiçoados para oferecer suporte eficiente a modelos de Combinação de Especialistas (MoE) e otimizar a comunicação entre núcleos. Através de uma estreita cooperação com diversos clientes líderes em computação de IA, expandimos nossa arquitetura para aproveitar ao máximo a extensa largura de banda oferecida pelas tecnologias de memória ordenada 3D. A VeriSilicon continua trabalhando em conjunto com parceiros do ecossistema para impulsionar a adoção em massa destes recursos avançados no mundo real."

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores.

Contato com a mídia: press@verisilicon.com