Relatório “State of Quantum 2025” da IQM: a indústria quântica deve resolver a escassez de talentos e as plataformas de software, não apenas os qubits

A IQM Quantum Computers, em colaboração com a empresa de análise Omdia (LON:INF), divulgou hoje a terceira edição do seu relatório State of Quantum, revelando que a indústria quântica deve abordar a escassez de talentos e as disparidades nos kits de desenvolvimento de software (SDK) para poder se expandir para além da simples contagem de qubits.

À medida que a computação quântica passa da promessa teórica para a integração prática, o relatório projeta que o mercado global de computação quântica atingirá mais de US$ 22 bilhões até 2032,àmedida que as implementações comerciais se aceleram.

Os resultados também mostram que 75% das pessoas entrevistadas acreditam que definir as aplicações certas é o fator mais crucial para a adoção. Como observou Jan Goetz, co-CEO e cofundador da IQM, em seu prefácio: “A promessa da computação quântica é clara, mas cumpri-la requer um progresso orquestrado em toda a pilha de hardware e software – transformando essas potentes máquinas de ferramentas de nicho em impulsionadoras de resultados no mundo real”.

O relatório também argumenta que o progresso depende da sincronização da industrialização do hardware com a maturidade da plataforma de software. Atualmente, a fragmentação dos kits de desenvolvimento de software dificulta a portabilidade e retarda a adoção em ambientes com vários fornecedores.

Integração de HPC, Quantum e IA

O relatório também destaca como a computação de alto desempenho (HPC), a computação quântica e a IA estão convergindo para impulsionar a próxima onda de crescimento. De acordo com especialistas do setor, investidores e usuários da Europa, América do Norte, Ásia e Oceania entrevistados, a HPC fornece a infraestrutura robusta e a orquestração necessárias para integrar sistemas quânticos em ambientes do mundo real, garantindo que os recursos quânticos e clássicos funcionem em harmonia.

Essa sinergia promete acelerar a adoção, ampliar os retornos para os primeiros usuários e transformar a computação quântica de uma capacidade de nicho em uma parte confiável da caixa de ferramentas científica e industrial mais ampla.

“As pessoas entrevistadas identificaram três grandes desafios: um é atingir o nível de confiabilidade em que os computadores quânticos possam ser considerados produtos industriais, em vez de dispositivos de laboratório artesanais; outro é melhorar a camada de software para fornecer o tipo de experiência de desenvolvedor que vemos nas estruturas de alto nível usadas para IA; e o terceiro é ajudar os usuários a identificar oportunidades para se beneficiar do computador quântico e configurar seus experimentos. Curiosamente, as pessoas entrevistadas esperam que várias tecnologias quânticas coexistam, com um certo grau de especialização entre elas”, disse Alexander Harrowell, analista principal de Computação Avançada da Omdia.

Principais conclusões e tendências do mercado

Preparação do setor: 57% dos participantes da pesquisa colocaram as cargas de trabalho relacionadasàdescoberta de medicamentos e modelagem molecular como sua principal prioridade quântica,àfrente de finanças e produtos químicos.

Financiamento: após uma queda em 2023, o financiamento de risco voltou a crescer em 2024, com 58% do financiamento acumulado de risco quântico ainda fluindo para empresas estadunidenses, com valores médios de negócios (US$ 38 milhões) três vezes maiores do que na Europa (US$ 12 milhões).

Desafios futuros: a escassez de talentos na área quântica e o financiamento em fase de crescimento fora dos EUA são os dois maiores riscos sistêmicos para o crescimento contínuo do setor.

Além disso, o relatório também aponta três prioridades críticas para transformar essas percepções em resultados tangíveis:

Melhores camadas de abstração: preenchendo a disparidade entre a física dos qubits e os problemas práticos que são importantes para as empresas.

Orquestração e programação unificadas: permitindo que recursos HPC quânticos e clássicos operem juntos de forma integrada.

Colaboração interdisciplinar: promovendo equipes que combinam experiência quântica, conhecimento de domínio e desenvolvimento de software, criando uma nova geração de solucionadores de problemas.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é uma das líderes globais em computação quântica com tecnologia de supercondutores. A empresa oferece computadores quânticos completos para instalação local, além de uma plataforma em nuvem para acesso remoto. Seus clientes incluem centros de computação de alto desempenho (HPC), laboratórios de pesquisa, universidades e empresas, todos com acesso total ao software e hardware da IQM. Com mais de 300 colaboradores, a IQM tem sede na Finlândia e presença global na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos.

