Uniphore lança a Business AI Cloud: uma plataforma de IA soberana, modular e segura para impulsionar operações baseadas em agentes

A Uniphore, empresa especializada em IA para negócios, lançou hoje a Uniphore Business AI Cloud: uma plataforma soberana, modular e segura que elimina as "lacunas da IA" entre a TI e os usuários empresariais ao combinar a simplicidade da IA voltada ao consumidor com segurança e escalabilidade de nível corporativo.

As tecnologias de IA estão transformando rapidamente as empresas, mas pouco tem sido feito para implementá-las de forma que permita aos CIOs escaloná-las com segurança e, ao mesmo tempo, ofereça aos usuários empresariais acesso intuitivoàIA com todo o poder dos dados, integrações e contexto corporativo. É essencial unificar TI e negócios por meio de uma plataforma única para que a IA cumpra sua promessa como força transformadora nas empresas.

Apresentando o Business AI Cloud

A Business AI Cloud da Uniphore impulsiona operações baseadas em agentes com uma plataforma de IA full-stack que abrange dados, conhecimento, modelos e agentes. Ela permite que usuários empresariais implantem agentes de IA e acessem o conhecimento corporativo instantaneamente, ao mesmo tempo em que oferece aos CIOs uma base para entregar aplicações de IA seguras e integradas, treinadas com dados empresariais.

Camada de dados: uma malha de dados modular e zero-copy, que se conecta a qualquer plataforma, aplicativo ou nuvem — consultando e preparando os dados onde eles estão para eliminar migrações e acelerar a adoção da IA.

uma malha de dados modular e zero-copy, que se conecta a qualquer plataforma, aplicativo ou nuvem — consultando e preparando os dados onde eles estão para eliminar migrações e acelerar a adoção da IA. Camada de conhecimento: estrutura e contextualiza os dados da empresa para torná-los prontos para recuperação de conhecimento com IA, permitido o ajuste fino de SLM proprietária, ajustes contínuos e a geração de insights profundos e compreensíveis em diversos domínios.

estrutura e contextualiza os dados da empresa para torná-los prontos para recuperação de conhecimento com IA, permitido o ajuste fino de SLM proprietária, ajustes contínuos e a geração de insights profundos e compreensíveis em diversos domínios. Camada de modelo: aberta e compatível com LLMs de código aberto e fechado, permitindo que as empresas apliquem diretrizes de segurança e governança, além de orquestrar e trocar modelos conforme a tecnologia evolui, sem precisar refazer processos.

aberta e compatível com LLMs de código aberto e fechado, permitindo que as empresas apliquem diretrizes de segurança e governança, além de orquestrar e trocar modelos conforme a tecnologia evolui, sem precisar refazer processos. Camada agêntica: oferece agentes prontos para uso de nível corporativo e uma ferramenta de criação de agentes em linguagem natural, além de orquestração baseada em Business Process Model and Notation (BPMN) para implementar IA em fluxos de trabalho reais de vendas, marketing, atendimento, RH e outros.

Superando as barreiras da IA corporativa

Apesar da variedade de plataformas e aplicações de IA, a adoção da IA nas empresas ainda encontra bastante resistência. A Business AI Cloud foi criada especificamente para enfrentar os quatro principais obstáculosàimplementação da IA corporativa:

O gargalo da camada de dados: encontrar dados desorganizados, transformá-los e prepará-los para uso pela IA ainda é um processo altamente manual, demorado e fragmentado, o que atrasa a implementação e dificulta a escalabilidade da IA.

encontrar dados desorganizados, transformá-los e prepará-los para uso pela IA ainda é um processo altamente manual, demorado e fragmentado, o que atrasa a implementação e dificulta a escalabilidade da IA. Soberania de dados: empresas globais precisam de uma arquitetura única que funcione em nuvem, multi-nuvem ou localmente.

empresas globais precisam de uma arquitetura única que funcione em nuvem, multi-nuvem ou localmente. Desconexão na responsabilidade pela IA entre TI e negócios: normalmente, a TI é responsável pela infraestrutura e estratégia de IA, mas a experiência da IA deve estar com os negócios. As plataformas atuais não permitem uma adoção rápida pelos usuários empresariais.

normalmente, a TI é responsável pela infraestrutura e estratégia de IA, mas a experiência da IA deve estar com os negócios. As plataformas atuais não permitem uma adoção rápida pelos usuários empresariais. Exigência de substituição completa: a maioria das plataformas de IA não é compatível com a infraestrutura tecnológica existente nas empresas e exige mudanças significativas para implementação.

"A maioria das soluções de IA atuais foi criada para consumidores ou pesquisadores, não para empresas", disse Umesh Sachdev, CEO e cofundador da Uniphore. "A Business AI Cloud da Uniphore muda esse cenário. Reunimos quatro camadas essenciais da tecnologia de IA: dados, conhecimentos, modelos e agentes. Agora, os CIOs podem implementar IA com segurança e em escala, mantendo o controle da governança, enquanto permitem que os usuários empresariais conduzam a experiência e o valor".

Uniphore Business AI Cloud – Soberana, modular e segura

Como uma plataforma de IA soberana, modular e segura para empresas, a Uniphore oferece aos CIOs e líderes de negócios três capacidades essenciais para implantação e adoção rápida de IA.

Soberania : a Uniphore oferece suporte a implantações de agentes e aplicativos de IA empresariais em nuvem, multi-nuvem e no local. Nossa plataforma permite que as empresas mantenham controle sobre seus dados, modelos e fluxos de trabalho de IA. Com uma arquitetura única de zero-copy, a Uniphore garante que os dados permaneçam no local, atendendo às exigências de privacidade, regulamentação e governança.

: a Uniphore oferece suporte a implantações de agentes e aplicativos de IA empresariais em nuvem, multi-nuvem e no local. Nossa plataforma permite que as empresas mantenham controle sobre seus dados, modelos e fluxos de trabalho de IA. Com uma arquitetura única de zero-copy, a Uniphore garante que os dados permaneçam no local, atendendo às exigências de privacidade, regulamentação e governança. Modularidade : a Uniphore se integra às tecnologias e bancos de dados empresariais existentes, conectando-se a qualquer fonte de dados, modelo ou aplicação de IA. Essa flexibilidade permite a implantação sem dependência exclusiva de um fornecedor, modelo ou arquitetura.

: a Uniphore se integra às tecnologias e bancos de dados empresariais existentes, conectando-se a qualquer fonte de dados, modelo ou aplicação de IA. Essa flexibilidade permite a implantação sem dependência exclusiva de um fornecedor, modelo ou arquitetura. Segurança: a Uniphore integra proteções específicas para IA, incluindo limites para controlar o comportamento dos modelos, monitoramento, governança granular, defesa contra prompts adversos e testes contínuos de segurança para garantir a resiliência e conformidade do sistema.

IA empresarial descomplicada.

A Uniphore preenche a lacuna entre a IA para consumidores e a empresarial, oferecendo a simplicidade, personalização e facilidade de uso que os usuários empresariais esperam, junto com a segurança, governança e escalabilidade de nível corporativo que o setor de TI exige. Diferente das ferramentas para consumidores, que carecem de contexto e controle empresarial, ou dos frameworks técnicos voltados só para desenvolvedores, a Business AI Cloud da Uniphore capacita CIOs e usuários empresariais ao unificar agentes, modelos, conhecimentos e dados em uma plataforma única e modular. Esse equilíbrio entre usabilidade e rigor nos permite oferecer a verdadeira promessa da IA, não apenas como um upgrade tecnológico, mas como uma força transformadora para as empresas.

Utilizada por empresas globais

A Uniphore está presente em milhares de ambientes finais de clientes em todos os principais setores. Grandes empresas globais de serviços profissionais também utilizam a Business AI Cloud para criar modelos personalizados, implantar agentes, automatizar fluxos de trabalho corporativos e proporcionar experiências aprimoradas por IA para clientes e colaboradores em grande escala.

"Com a Uniphore, estamos criando uma fábrica de IA agêntica, projetada para desenvolver, implantar e coordenar rapidamente agentes de IA nos ambientes dos nossos clientes", disse Oscar Vergé, diretor de implantação de IA da Konecta. "O criador de agentes da plataforma, o motor de orquestração e o suporte tanto para agentes prontos quanto personalizados nos permitem transformar fluxos de trabalho essenciais de cada cliente, do atendimento ao consumidoràautomação de processos internos. Isso vai além da adoção de IA: é uma verdadeira transformação em escala empresarial".

"Para nós, não era questão de usar IA só por usar", disse Rajesh Subramaniam, CEO da ResultsCX. "Queríamos ir além de soluções isoladas e apostar em uma plataforma unificada, com suporte a modelos de linguagem específicos de domínios e capaz de orquestrar agentes de IA personalizados e prontos para uso. Esses agentes, que fazem parte da camada agêntica da Uniphore, estão nos ajudando a repensar a jornada do cliente com mais inteligência, agilidade e impacto nos negócios".

"O conjunto de aplicações agênticas da Uniphore se destaca não só pela robustez para uso corporativo, mas também pela eficiência em facilitar a transição para fluxos de trabalho baseados em agentes", disse Luis Alonso, líder de estratégia e engenharia de dados de clientes – Ciências de Dados de Marketing Global da HP. "Vimos na prática como o Marketing AI CDP acelera nossos negócios ao oferecer acesso direto aos dados para nossas equipes de marketing".

A Business AI Cloud da Uniphore estará disponível para o público a partir de julho. Para saber mais, acesse http://www.uniphore.com/

Revelando o poder da IA empresarial no AI Leadership Summit em Londres

A Uniphore vai apresentar a Business AI Cloud com destaque em seu exclusivo AI Leadership Summit, em Londres, no dia 9 de junho, às 16h BST (8h PST, 11h EST).

Este evento fechado, disponível por transmissão ao vivo, é uma oportunidade rara de aprender diretamente com executivos e líderes do setor sobre como aplicar a nova geração de IA empresarial, incluindo sistemas agênticos que raciocinam, tomam decisões e geram resultados.

O que esperar:

Descubra como os executivos da Konecta, KPMG e ResultsCX estão ampliando o uso da IA em implementações reais.

Confira insights do analista de IA da Forrester, Rowan Curran, sobre a ascensão dos sistemas agênticos e da IA pronta para negócios.

Ouça em primeira mão um anúncio importante do CEO da Uniphore, Umesh Sachdev, que vai definir o próximo capítulo da IA empresarial.

Confira demonstrações ao vivo que mostram as últimas inovações em IA agêntica e modular.

URL para registro no evento: https://www.uniphore.com/events/unlocking-business-ai-a-leadership-summit-by-uniphore-webcast/

Sobre a Uniphore

A Uniphore é uma empresa de IA empresarial. Nossa plataforma soberana, modular e segura conecta dados corporativos, ajusta modelos de IA e implanta IA agêntica em toda a empresa. Capacitando cada colaborador a aumentar a produtividade, ajudamos as empresas a crescer mais rápido, operar de forma mais inteligente e reduzir custos. Utilizada por mais de 1.500 empresas no mundo todo e reconhecida pela Deloitte Fast 500, a Uniphore cumpre a promessa da IA como força transformadora para as empresas.

Saiba mais sobre a Business AI Cloud da Uniphore e suas soluções de IA para empresas em www.uniphore.com. Para insights, novidades e visões de especialistas, visite nosso blog ou siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250609018642/pt/

Contato com a mídia:

Tim Harris

Diretor de relações públicas

tim.harris@uniphore.com