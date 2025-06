SailPoint fortalece a sua presença na América do Sul com instância SaaS hospedada na AWS do Brasil

A SailPoint, Inc. (NASDAQ: SAIL), líder em segurança de identidade unificada, anunciou hoje o lançamento em junho de sua primeira instância de Software como Serviço (SaaS) na América do Sul, hospedada na Amazon Web Services (AWS) do Brasil. Esse lançamento destaca a expansão estratégica da presença global da SailPoint e a demanda por soluções de segurança de identidade globalmente.

A nova instância SaaS no Brasil da SailPoint, com seu Identity Security Cloud, responderáàcrescente demanda regional por segurança de identidade. Ela garantirá a soberania de dados, a conformidade regulatória e a segurança para organizações. Setores altamente regulamentados como finanças, saúde e governo poderão, assim, aproveitar os benefícios da nuvem e utilizar localmente, a plataforma líder de segurança de identidade da SailPoint, o SailPoint Atlas.

“Lançar uma instância de SaaS no Brasil é mais do que simplesmente adicionar infraestrutura — é sobre capacitar empresas locais com soluções de segurança de identidade que sejam seguras, escaláveis e adaptadas às necessidades regionais”, disse Gary Nafus, Chief Commercial Officer da SailPoint. “Do nosso ponto de vista, as organizações na América do Sul estão acelerando suas jornadas de transformação digital, e acreditamos que nossa oferta regional de SaaS lhes permitirá fazer isso com confiança — melhorando a postura de segurança, apoiando esforços de conformidade e reduzindo a complexidade operacional”.

Construída como um ambiente SaaS multi-tenent na AWS, a instância do Brasil é totalmente isolada das demais regiões da AWS, sendo projetada para impedir que os dados dos clientes sejam replicados ou armazenados fora do país. Este anúncio reforça a visão de longo prazo da SailPoint de se tornar a parceira preferencial em segurança de identidade para empresas globais. Ao expandir sua presença SaaS para a América do Sul, a SailPoint continua a capacitar as organizações a escalarem com segurança, simplificarem a conformidade e se protegerem contra ameaças de identidade cada vez mais sofisticadas.

Sobre a SailPoint, Inc.

Na SailPoint, acreditamos que a segurança corporativa deve ter a identidade como base. As empresas atuais contam com uma força de trabalho diversificada, composta não apenas por identidades humanas, mas também de máquina — e protegê-las todas elas é essencial. Com uma abordagem centrada na identidade, a SailPoint capacita as organizações a gerenciar e proteger o acesso a aplicativos e dados de forma integrada, com agilidade e escala. Nossa plataforma unificada, inteligente e extensível oferece segurança orientada por identidade, ajudando as empresas a se protegerem contra ameaças dinâmicas, enquanto promovem a produtividade e a transformação. Com a confiança de muitas das organizações mais complexas do mundo, a SailPoint protege a empresa moderna.

