Southwest Power Pool (SPP) faz parceria com a Hitachi para desenvolver solução avançada de IA a fim de resolver desafios críticos de confiabilidade e flexibilidade na transmissão de energia

A Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") e a Southwest Power Pool, Inc. (SPP) anunciaram hoje uma parceria estratégica para resolver problemas críticos e iminentes que atrasam a modernização da infraestrutura energética dos EUA. A parceria desenvolverá uma solução integrada baseada em IA que acelera a interconexão de geradores (GI), reduzindo em 80% o tempo de análise de estudo e possibilitando decisões mais rápidas e de maior qualidade pelos clientes de GI. Isso vai melhorar significativamente a capacidade da SPP de facilitar a ampliação da capacidade geradora em sua região, que abrange 14 estados, acompanhando o aumento da demanda por energia.

A demanda por energia nos EUA cresce entre 2% e 3% ao ano*1, impulsionada pela expansão dos data centers, aumento da manufatura e eletrificação. Estima-se que apenas os data centers consumirão até 12%*2 da eletricidade dos EUA até 2028, em comparação com 4,4% em 2023. Essa tendência gera um déficit preocupante entre oferta e demanda, já que a margem de capacidade geradora na região da SPP pode cair de 24% em 2020 para apenas 5% em 2029, a menos que haja alguma intervenção.

Essa intervenção começa com inovação técnica de ponta a ponta, iniciando pela interconexão de geradores. Atualmente, os EUA geram 1,28 terawatts de energia*3. Mais do que o dobro desse valor gerado é colocado em uma fila, como acúmulo inutilizado causado pelo processo atual de interconexão da rede. As longas esperas se devem a análises e simulações exaustivas e demoradas, necessárias para garantir que a entrada de novas fontes de energia não comprometa a confiabilidade, a estabilidade ou o desempenho da rede.

Para resolver esse déficit, as três organizações vão unir suas expertises técnicas e setoriais. A parceria integra diversas competências da Hitachi para oferecer uma solução completa: os serviços de design da Method; os serviços de engenharia de software da GlobalLogic; as soluções de modelagem de ativos para gestão energética da Hitachi Energy; o algoritmo de rede elétrica baseado em IA da Hitachi R&D; e a plataforma integrada de armazenamento e processamento Hitachi iQ da Hitachi Vantara, desenvolvida com as tecnologias de computação acelerada, redes e software de IA da NVIDIA.

Como organização de transmissão regional (RTO) responsável pelo projeto, a SPP vai liderar a integração dessas soluções e serviços técnicos, aproveitando sua ampla experiência em otimização de redes de energia. Atuando como coordenadora de confiabilidade, a SPP garantirá que os resultados do projeto estejam alinhados com as exigências e regulamentações do setor, sempre priorizando melhorias operacionais e na experiência do cliente.

"A demanda por eletricidade em nosso país cresceu drasticamente nos últimos anos, após um longo período de crescimento lento. Nosso setor tem tido dificuldade para acompanhar essa mudança repentina e significativa", disse Lanny Nickell, presidente e CEO da SPP. "Há muitos potenciais produtores de energia esperando para se conectaràrede, mas os sistemas e tecnologias antigos não são suficientes para viabilizar a entrada incremental de capacidade com a velocidade necessária. Chegou o momento de mudar isso, e a SPP tem orgulho de trabalhar com a Hitachi e a NVIDIA, duas empresas líderes em IA que têm os recursos para transformar em realidade a visão de um futuro energético melhor para nosso país".

A solução integrada é um sistema de IA industrial que se destaca por seus algoritmos proprietários avançados e alto desempenho, viabilizados pela infraestrutura de soluções de IA empresarial do Hitachi iQ, que está no centro desse sistema. Essas tecnologias dinâmicas baseadas em IA serão aplicadas em diversas áreas de estudo, como:

Automação de processos

Análise preditiva

Integração de sistemas de comunicação

A parceria com a Hitachi e a NVIDIA ocorre em paralelo a outras melhorias em andamento na SPP, incluindo uma reformulação completa de seus processos de planejamento de transmissão para alinhá-los às necessidades atuais e futuras do setor. Juntas, essas inovações tecnológicas e de processos devem estabelecer novos padrões de excelência no setor elétrico em áreas como interconexão de geradores, planejamento de médio e longo prazo, precisão em previsões de longo prazo, análise e implantação de tecnologias adicionais de aprimoramento de rede, entre outras.

"Essa iniciativa busca reinventar o processo de geração e distribuição de energia elétrica com base na tecnologia de IA moderna", disse Frank Antonysamy, diretor de crescimento da Hitachi Digital. "É necessário ter acesso a dados em tempo real para criar cenários realistas com a introdução de novos geradores. A solução de IA que estamos desenvolvendo oferecerá esses dados, entre outras vantagens. Com isso, a SPP poderá tomar decisões muito mais rápidas e bem informadas, aumentando o retorno sobre o investimento e atendendo melhoràpopulação do país com energia acessível. Temos orgulho de fazer parte dessa colaboração tripla para solucionar para um problema tão crucial".

"Acelerar o processo de interconexão é fundamental para atenderàdemanda sem precedentes em nossa rede elétrica", disse Marc Spieler, diretor geral sênior da área de indústria global de energia da NVIDIA. "Com o uso da computação acelerada e da IA da NVIDIA, a Hitachi e a SPP estão ajudando a agilizar os estudos de interconexão para conectar infraestruturas essenciais de forma mais rápida".

As metas da fase um do projeto devem ser concluídas até o inverno de 2025/26. Elas incluem a aceleração inicial dos sistemas, a otimização dos processos de gestão de dados e a introdução de modelagens de simulação aprimoradas por IA, entre outros objetivos.

*1: https://www.eia.gov/pressroom/releases/press564.php

*2: https://www.energy.gov/articles/doe-releases-new-report-evaluating-increase-electricity-demand-data-centers

*3: https://emp.lbl.gov/news/grid-connection-backlog-grows-30-2023-dominated-requests-solar-wind-and-energy-storage

Sobre a SPP?

Southwest Power Pool, Inc. (https://www.spp.org) é uma organização regional de transmissão: uma entidade sem fins lucrativos criada pela Comissão Federal Reguladora de Energia para garantir o fornecimento confiável de energia, infraestrutura de transmissão adequada e preços competitivos de eletricidade no atacado para seus membros em 14 estados. A SPP assegura a confiabilidade elétrica em uma região que abrange partes do centro e oeste dos EUA, oferece serviços de energia sob contrato para clientes nas Interconexões Leste e Oeste e está expandindo sua RTO e desenvolvendo um mercado de energia para o dia seguinte no oeste. A empresa tem sede em Little Rock, Arkansas.

Sobre a Hitachi, Ltd.

Por meio de seu Social Innovation Business (SIB), que integra TI, OT (Tecnologia Operacional) e produtos, a Hitachi contribui para uma sociedade harmoniosa onde meio ambiente, bem-estar e crescimento econômico caminham juntos. A Hitachi atua globalmente em quatro setores: Sistemas e Serviços Digitais, Energia, Mobilidade e Indústrias Conectadas, além da Unidade Estratégica SIB para novos negócios em crescimento. Com a Lumada como base, a Hitachi gera valor ao integrar dados, tecnologia e conhecimento de domínio para solucionar os desafios dos clientes e da sociedade. A receita do ano fiscal de 2024 (encerrado em 31 de março de 2025) foi de 9.783,3 bilhões de ienes, com 618 subsidiárias consolidadas e aproximadamente 280.000 funcionários no mundo todo. Saiba mais em www.hitachi.com.

