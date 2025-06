Hinode reduz custos em mais de 70% com migração de TI para a nuvem

A Hinode, empresa de cosméticos, modernizou sua infraestrutura de TI ao migrar seus sistemas para a nuvem. Até então, com parte do ambiente localizado internamente e outra distribuída externamente, a empresa buscava escalabilidade, inovação e eficiência. Para concretizar essa transformação digital, a companhia optou pela Think IT para conduzir a migração de forma estratégica e segura.

A decisão inicial contemplava três provedores de nuvem pública: Microsoft, Amazon e Google. No entanto, um estudo detalhado da Think IT identificou que a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) atendia a 100% dos requisitos da Hinode, oferecendo benefícios financeiros e contratuais vantajosos. Como resultado, parte da infraestrutura foi migrada para a nuvem pública da OCI, enquanto outra permanece hospedada no Data Center da Think IT.

Resultados expressivos na otimização de custos e performance

A adoção da OCI resultou em uma redução de 72% nos custos de data center da Hinode, liberando capital para investimentos estratégicos. Além da economia financeira, a empresa experimentou ganhos operacionais significativos:

Aumento de 20% no lucro B2B devido a transações mais rápidas e eficientes;





Crescimento de 30% no volume de transações durante períodos de pico, sem sobrecarga nos recursos;





Redução de 10% no tempo de inatividade, garantindo maior estabilidade e continuidade operacional.



De acordo com Sandro Rodrigues, CEO da Hinode, a capacidade de rápida escalabilidade para eventos especiais, como convenções e promoções, fortaleceu a expansão da empresa. “Agora conseguimos atender a demandas maiores sem comprometer a qualidade do serviço”, afirma.

Segurança, agilidade e suporte especializado

A implementação foi cuidadosamente planejada, incluindo um período de testes para validar desempenho e integração dos sistemas antes da virada definitiva para a nuvem. O projeto teve início entre o fim de novembro e início de dezembro de 2023, e sua primeira fase foi concluída em apenas 45 dias, antecipando o prazo inicial de 60 dias.

“Analisamos de forma ampla com a equipe da Hinode tudo o que seria necessário para realizar a migração de forma rápida e eficiente, conseguindo fazer todos os processos e tomar as melhores decisões em um curto período de tempo”, afirma Marco Lorena, CEO da Think IT.

Já Rodrigues destaca o suporte oferecido pela Think IT durante o processo: “A migração de TI naturalmente gera apreensão, mas a equipe da Think IT nos deu toda a segurança e suporte necessários para garantir uma transição tranquila e eficiente”.

A migração impacta diretamente unidades e operações da Hinode em diversos países, consolidando a transformação digital da empresa. Para os próximos anos, a companhia estuda novos investimentos em TI visando impulsionar inovação, controle e agilidade nos processos.

“Com a adoção da nuvem, a Hinode ganha em modernização, eficiência e escalabilidade. Essa parceria com a Think IT nos permitiu otimizar nossos investimentos e fortalecer nossa estratégia digital”, conclui Rodrigues.