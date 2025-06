Spinnaker Support apresenta crescimento global de dois dígitos impulsionado pela análise das relações com fornecedores tradicionais por parte das empresas

A Spinnaker Support (Spinnaker), líder em suporte de software de terceiros com a confiança de mais de 1.000 clientes globais, anunciou hoje que o crescente mercado de suporte global de terceiros confiável, seguro e estratégico impulsionou um crescimento de dois dígitos em todos os seus negócios. O suporte da Spinnaker para implantações empresariais de SAP, Oracle e VMWare está dando aos executivos um valioso fôlego, evitando o caro aprisionamento tecnológico, para tomar decisões de transformação digital em seus próprios prazos, ao mesmo tempo em que mantém com segurança os sistemas legados.

Entre os clientes recentes de destaque estão BT (Oracle), Telefónica Alemanha (Oracle/VMware), Madrileña Gas (SAP), Specsavers (Oracle), Bombardier Recreational Products (SAP) e Abercrombie & Fitch (Oracle). Os principais setores verticais da Spinnaker incluem manufatura, serviços públicos, telecomunicações, serviços financeiros e bancos.

Suporte da Spinnaker para Oracle alcança novos patamares

O suporte da Spinnaker para Oracle continua crescendo globalmente. Em março de 2025, a empresa anunciou que fornecerá suporte às aplicações Oracle on-premise (localmente) do BT Group, abrangendo bancos de dados e aplicações críticas. O compromisso abrange uma ampla gama de aplicativos Oracle críticos e vê a Spinnaker fornecendo suporte escalonado em bancos de dados e aplicativos importantes dentro do BT Group.

Além disso, a Spinnaker também assinou com a Specsavers, Telefónica Alemanha e Abercrombie & Fitch para contratos de suporte plurianuais.

Alternativa para clientes SAP diante do RISE

No segmento SAP, a Spinnaker oferece suporte independente,àmedida que a SAP incentiva clientes a adotarem o RISE.

Em fevereiro de 2025, a Spinnaker anunciou que a BRP, líder global no mundo de produtos de esportes motorizados, sistemas de propulsão e barcos, escolheu a Spinnaker para fornecer suporte de software de terceiros em seus aplicativos e tecnologias SAP. O acordo de cinco anos com a Spinnaker ofereceàBRP suporte dedicado de software de terceiros para garantir que os aplicativos e a tecnologia SAP com conformidade tributária e regulatória global sejam mantidos em todas as operações da empresa em 22 países.

Na região EMEA, a Madrileña Red de Gas — uma das principais concessionárias de serviços públicos da Espanha — liberou recursos para projetos de inovação em toda a organização ao terceirizar completamente o suporte de manutenção do SAP para a Spinnaker. A empresa buscava manter seu ambiente SAP atual, mas enfrentava custos de manutenção cada vez mais altos.

Nos últimos 12 meses, a Spinnaker também ampliou significativamente sua oferta de serviços.

A Spinnaker lançou sua oferta de suporte para VMware após ouvir as preocupações dos clientes após a aquisição da VMware pela Broadcom

Em julho de 2024, a Spinnaker lançou sua oferta de suporte para VMware, em respostaàcrescente demanda do mercado por alternativas inovadoras, atualizadas e flexíveis. O interesse permanece elevado, uma vez que muitos clientes da VMware rejeitam a exigência de migração do modelo de licença perpétua para uma opção de assinatura dispendiosa. Ao optar pela oferta da Spinnaker, as empresas evitam a adoção forçada de modelos de assinatura, ao mesmo tempo em que mantêm seus requisitos de segurança e conformidade.

Em menos de 12 meses, a nova divisão VMware da Spinnaker já conquistou importantes clientes, incluindo a Telefónica Alemanha, o Aeroporto de Québec e a Specsavers.

Lançamento do Spinnaker Cloud Managed Services: capacitando organizações a se modernizarem em seus próprios termos

Em março de 2025, a Spinnaker lançou o Spinnaker Cloud Managed Services, uma nova oferta que permite às organizações modernizar sua estratégia de nuvem sem abandonar os sistemas legados essenciais aos seus negócios. Esse serviço oferece suporte a ambientes Oracle e SAP tanto em plataformas legadas quanto em nuvem, garantindo um serviço de alta qualidade com gerenciamento especializado.

Parcerias: fornecedores de canal adotam a oferta da Spinnaker

Com a crescente pressão para que os clientes Oracle, SAP e VMware adotem a consultoria de licenciamento por assinatura, empresas parceiras de software e licenciamento estão integrando o Suporte de Software de Terceiros da Spinnaker para aprimorar suas ofertas. Novos parceiros como Avanade, SoftwareOne, Preo-Soft e 2Data se juntam a fornecedores globais já existentes, como IBM e Prolicense, capacitando seus clientes a assumir o controle de seu futuro digital.

Segurança: como a conformidade com a segurança e a auditoria continuam a gerar preocupações dos CIOs, a abordagem holística do Spinnaker Shield garante estabilidade.

À medida que o mundo digital enfrenta ameaças cibernéticas cada vez maiores, empresas estão reforçando suas proteções e mantendo seus dados on-premise (localmente) ou, pelo menos, hospedados em seu próprio país. Isso contrasta com a tendência dos grandes fornecedores de software, que impulsionam a migração de aplicações para suas plataformas na nuvem. A Spinnaker pode garantir que os dados de seus clientes permaneçam seguros e otimizados localmente, evitando migrações arriscadas e ameaças desconhecidas.

Matt Stava, CEO da Spinnaker Support, declarou: “O mercado de suporte de software de terceiros está crescendo rapidamente — e a Spinnaker Support também. Temos visto marcas globais darem esse passo e confiaremàSpinnaker Support o suporte contínuo de seus softwares. Nossos especialistas globais, experientes, consultivos e com atendimento personalizado, oferecem às empresas a capacidade e o tempo para avançar em seu próprio ritmo, e não no ritmo imposto pelas ofertas de suporte dos fornecedores de software, ao mesmo tempo em que obtêm economias significativas enquanto definem suas futuras estratégias digitais”.

A Spinnaker oferece a “Garantia de Suporte Definitiva”, um acordo pioneiro no setor, criado para mitigar quaisquer riscos percebidos associadosàmudança do suporte da Oracle, SAP ou VMware.

Para obter informações adicionais sobre a Spinnaker Support, acesse www.spinnakersupport.com.

Sobre a Spinnaker Support

A Spinnaker Support oferece suporte de software independente global para Oracle, SAP e VMware, além de serviços gerenciados e soluções em nuvem para Oracle e SAP. Parceira de empresas do mundo todo, incluindo organizações em setores altamente regulamentados, a Spinnaker capacita as organizações a assumirem o controle de sua estratégia de TI. Ao se libertar dos roteiros impostos pelos fornecedores, alinhar o gerenciamento de software com os objetivos de negócios, reduzir custos e maximizar o ROI, a Spinnaker proporciona aos clientes o poder de escolha. Com uma abordagem estratégica de segurança, desempenho, alocação de recursos e serviços gerenciados, a Spinnaker Support garante eficiência e sucesso a longo prazo no setor de TI.

