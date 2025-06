Fujirebio amplia seu portfólio de testes neurológicos com o lançamento do ensaio Lumipulse® G sTREM2 totalmente automatizado para uso exclusivo em pesquisa

A H.U. Group Holdings Inc. e sua subsidiária integral Fujirebio anunciaram hoje a disponibilidade do ensaio Lumipulse G sTREM2 para os analisadores de imunoensaio LUMIPULSE® G totalmente automatizado. Esse imunoensaio enzimático de quimiluminescência (CLEIA) está disponível apenas para uso em pesquisa (RUO) e permite a medição quantitativa do receptor desencadeante solúvel expresso nas células mieloides 2 (sTREM2) no líquido cefalorraquidiano (LCR) e no sangue em apenas 35 minutos.

O sTREM2 é um biomarcador promissor de ativação microglial, que ofereceàequipe de pesquisa informações sobre a neuroinflamação relacionada ao Alzheimer e a outras doenças neurodegenerativas. O sTREM2 pode ser valioso para capturar a dinâmica das respostas inflamatórias ou para monitorar moduladores inflamatórios. Esse teste complementa o crescente portfólio de biomarcadores neurológicos da Fujirebio, incluindo GFAP, NfL e pTau, e reforça a posição de liderança da empresa no avanço das ferramentas de pesquisa e diagnóstico de biomarcadores neurológicos.

“Ao adicionar o sTREM2 ao nosso portfólio de testes neurológicos, estamos possibilitando uma visão mais abrangente dos mecanismos das doenças neurológicas”, disse Goki Ishikawa, presidente e CEO da Fujirebio Holdings, Inc. “O sTREM2 complementa os biomarcadores estabelecidos, como GFAP, NfL e pTau, acrescentando informações essenciais sobre a neuroinflamação, oferecendo um quadro mais completo da doença em uma única plataforma.”

O novo teste permite que a equipe de pesquisa e profissionais de pesquisa clínica estudem e compreendam melhor a utilidade clínica potencial desse promissor biomarcador microglial. A disponibilidade do ensaio nos analisadores LUMIPULSE G de acesso aleatório totalmente automatizados dáàequipe de pesquisa acesso a uma medição prática, precisa e consistente do sTREM2. Esses analisadores, que já estão amplamente disponíveis para uso rotineiro em testes de doenças neurológicas no mundo todo, atendem a todos os requisitos necessários de qualidade, rendimento e regulamentação.

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio, membro da H.U. Group Holdings Inc., é líder mundial no campo de testes de RUO e de diagnóstico in vitro (IVD) de alta qualidade. A empresa tem mais de 50 anos de experiência acumulada na concepção, desenvolvimento, produção e comercialização mundial de produtos IVD.

A Fujirebio foi a primeira empresa a desenvolver e comercializar biomarcadores do líquido cefalorraquidiano (LCR) sob a marca Innogenetics há mais de 25 anos. A Fujirebio oferece uma ampla linha de ensaios manuais e totalmente automatizados para doenças neurológicas e colabora constantemente com organizações e especialistas clínicos no mundo inteiro para desenvolver novas vias que permitem disponibilizar ferramentas de diagnóstico neurodegenerativo mais precoces, simples e completas.

Para mais informações, acesse: www.fujirebio.com/neuro.

