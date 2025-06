Construtech quer ampliar uso do portal de compras em 2025

Após um 2024 marcado por avanços, a construtech Hoff Analytics projeta para 2025 um crescimento de seu portal de compras, plataforma que conecta compradores e fornecedores do setor da construção civil. Desde o lançamento, a solução tem apresentado resultados considerados significativos pela empresa.

Com apenas um mês de operação, o portal já contava com mais de cinco mil usuários, número que, segundo a Hoff Analytics, evidencia a forte demanda por soluções digitais que aproximem oferta e demanda no mercado da construção. Com o avanço de 2025, a empresa — reconhecida como a número 1 do país em sua categoria — projeta um segundo semestre em ritmo acelerado.

No momento do lançamento, Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, destacou os pilares da ferramenta: eficiência na negociação, facilidade na oferta e monitoramento do mercado em tempo real. Hoje, ele afirma que esses objetivos foram atingidos.

"O crescimento do portal do ano passado para cá confirma que o mercado necessita desse tipo de solução e nos mostra que 2025 será fantástico. A expectativa para os próximos meses, especialmente com a chegada do segundo semestre, é ainda maior", afirma Bichoff.

Ainda segundo Wesley, a plataforma segue consolidando seu alcance, contribuindo para que compradores, fornecedores e demais agentes do setor tenham mais clareza e agilidade nos negócios.

Para os próximos meses, a Hoff Analytics antecipa novos aprimoramentos na ferramenta, com o objetivo de oferecer ainda mais eficiência para os usuários atuais e os que ainda chegarão.

