Aplex expande e fecha parceria com monday.com e Keepit

A Aplex Distribuidora, empresa que faz a distribuição das soluções Kaspersky no Brasil, acaba de fechar uma parceria com a monday.com para fornecer estrutura de atendimento às revendas brasileiras. A empresa é uma das primeiras a operar neste modelo de negócios com a fabricante.

Além de monday, a empresa também vai passar a distribuir a solução da Keepit, voltada para backup de plataformas SaaS.

Essa expansão do portfólio representa um passo significativo para a Aplex, e visa atender à crescente demanda por soluções tecnológicas inovadoras no mercado brasileiro. Além disso, a Aplex planeja realizar uma série de eventos e treinamentos para apresentar as novas soluções e modelo de negócio ao mercado e capacitar as revendas interessadas na parceria comercial.

monday.com: crescimento no Brasil

Atualmente, a monday.com tem uma base de quase 10 mil clientes no país — e dez revendas. A solução é conhecida por seu sistema operacional — Work OS, uma plataforma low-code, no-code que possibilita que equipes criem fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades. Também possui um modelo pronto para CRM, Desenvolvimento e Serviços.

“A Aplex vai oferecer a sua estrutura para as revendas da plataforma monday.com durante a venda e também no pós-venda. Isso permite que as revendas parceiras ampliem sua atuação sem investimentos em quadro de funcionários ou necessidade de suporte técnico interno, potencializando suas oportunidades de negócio com um modelo de parceria flexível e rentável”, explica Priscila.

Keepit: proteção de dados em SaaS

A Keepit fornece uma plataforma backup desenvolvida especificamente para a nuvem, com backup para serviços Microsoft como Azure DevOps, Dynamics 356, Entra ID e Microsoft 365; Google Workspace, Salesforce e Zendesk.

A empresa tem um serviço de armazenamento de dados imutável e à prova de violação, além de oferecer backup ilimitado com custo fixo por usuário. A Keepit tem sede em Copenhage, e data centers na Europa e Estados Unidos.

