Comunicar falecimentos com respeito fortalece vínculos

A forma como uma instituição lida com a perda de um colaborador, líder ou ente próximo de alguém da equipe pode refletir diretamente em seu ambiente interno. O falecimento de uma figura relevante, seja no contexto corporativo ou em esferas maiores da sociedade, impacta coletivamente e exige uma abordagem cuidadosa na comunicação.

O falecimento do Papa Francisco, ocorrido em 21 de abril de 2025, na Cidade do Vaticano, mobilizou autoridades, veículos de imprensa e instituições religiosas ao redor do mundo. O momento demandou homenagens formais e comunicados respeitosos por parte de inúmeras entidades, evidenciando a importância de se comunicar a perda com empatia, clareza e responsabilidade.

De acordo com a publicação “Por que falar de luto nas empresas é tão importante?”, da Great Place to Work, o acolhimento em momentos de perda deve fazer parte da cultura institucional. A ausência de ações sensíveis ou falhas na comunicação pode acentuar o sofrimento e provocar distanciamento entre pessoas e grupos dentro das organizações.

A psicóloga Adriana Klein, especialista em luto no ambiente organizacional, afirma que “a elaboração de uma nota de falecimento deve ser feita com clareza, sobriedade e respeito à família e aos colegas”. Segundo ela, o conteúdo costuma incluir o nome da pessoa falecida, seu vínculo com a organização, a data do falecimento e, quando autorizado, as informações do velório. Klein também observa que, para facilitar esse processo, algumas empresas utilizam ferramentas digitais como o gerador de nota de falecimento da Coroa de Flores Nobre, que oferece modelos adaptáveis ao contexto institucional.

Adriana também explica que “em muitos casos, instituições optam por gestos simbólicos como o envio de flores ou mensagens de apoio, além de flexibilizar horários para que colegas participem de homenagens”. Segundo a psicóloga, essas ações contribuem para humanizar o ambiente organizacional e respeitar o momento vivido. Ela acrescenta que algumas empresas oferecem suporte psicológico por meio de programas internos ou convênios com profissionais especializados.

De acordo com Adriana Klein, o modo como uma organização reage ao luto influencia diretamente sua cultura. “Reconhecer o sofrimento coletivo, mesmo em pequenos gestos, fortalece os vínculos internos e ajuda a construir um ambiente mais empático e estável”, afirma. Ela ressalta que o acolhimento contínuo pode ser um diferencial importante na percepção de cuidado e respeito dentro das instituições.

Segundo especialistas em gestão de pessoas, o luto não se encerra com o anúncio da perda. O acolhimento contínuo e a escuta ativa nos dias seguintes são considerados essenciais para preservar o vínculo entre os membros da equipe. A psicóloga Elaine Gomes, em entrevista à Fiocruz Brasília, destaca que “é preciso viver o luto porque é o tempo que cada um precisa para aprender a viver sem a pessoa que morreu”. A profissional reforça que esse processo exige compreensão, respeito ao tempo individual e suporte emocional durante toda a trajetória.

