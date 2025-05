FES Super amplia parceria com SS&C

A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que o Fire and Emergency Services Superannuation Fund ("FES Super") assinou um acordo de longo prazo para expandir sua parceria existente com a SS&C. A renovação consolida a liderança e o crescimento constante da SS&C no mercado previdenciário australiano, após recentes conquistas estratégicas na região.

O FES Super utiliza o SS&C Bluedoor, uma plataforma de registro hospedada na nuvem, para gerenciar as suas necessidades administrativas. A plataforma possibilita a automação em tempo real e o processamento direto, contribuindo para agilizar as operações e melhorar as experiências dos membros. A SS&C também oferece serviços digitais e de relatórios aos membros do fundo.

“Nossa prioridade é agir no melhor interesse dos nossos membros”, disse Adrian Rutter, secretário do fundo da FES Super. “As ferramentas flexíveis e personalizáveis da SS&C e o serviço consistente nos possibilitam seguir fazendo exatamente isso. Utilizando as funcionalidades de integração da Bluedoor e serviços nativos da nuvem, podemos oferecer aos nossos membros uma experiência contemporânea e de alto padrão.”

O Bluedoor é a base do modelo operacional digital da SS&C Global Investor & Distribution Solutions para aposentadorias. A tecnologia é compatível com produtos de contribuição definida, benefício definido e pensão, permitindo que fundos como o Super FES acessem e processem dados em tempo real.

“Estamos satisfeitos em renovar a nossa parceria bem consolidada com a FES Super”, disse Shaun McKenna, chefe da GIDS Australia SS&C. “O fundo cresceu significativamente desde o nosso primeiro compromisso, há cerca de 15 anos. Estamos entusiasmados para trabalhar com a equipe da FES para proporcionar uma experiência de excelência aos membros.”

O anúncio ocorre logo após os recentes ganhos e renovações de clientes na Austrália, tanto no segmento de aposentadoria quanto de riqueza, demonstrando a crescente demanda do mercado por soluções modernas baseadas em nuvem da SS&C. Com a crescente pressão sobre os superfundos para se modernizarem e expandirem, a SS&C se posiciona como um parceiro estratégico preferido para fundos inovadores que buscam eficiência operacional e inovação com foco nos membros.

Sobre o FES Super

O Fire and Emergency Services Superannuation Fund (FES Super) é um fundo de aposentadoria criado para os funcionários do Departamento de Incêndio e Serviços de Emergência da Austrália Ocidental e alguns empregadores associados. O FES Super oferece aposentadoria e outros benefícios (como produtos de aposentadoria) para membros empregados ou que já trabalharam no Departamento de Bombeiros e Serviços de Emergência (DFES) e empregadores associados, como o Sindicato dos Bombeiros Profissionais da Austrália Ocidental, a Associação de Bombeiros e Serviços de Resgate da Austrália Ocidental (Inc.) e o conselho de aposentadoria. O objetivo do FES Super é ajudar seus membros a alcançarem segurança financeira na aposentadoria. Saiba mais em https://www.fessuper.com.au/

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora global de serviços e software para os setores de serviços financeiros e de saúde. Fundada em 1986, a SS&C tem sua sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Cerca de 22.000 organizações de serviços financeiros e de saúde, desde as maiores empresas do mundo até empresas de pequeno e médio porte, contam com a SS&C para expertise, expansão e tecnologia.

Outras informações sobre a SS&C (Nasdaq:SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

Siga a SS&C no X, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250527397730/pt/

Brian Schell

Diretor financeiro

SS&C Technologies

Tel.: +1-816-642-0915

E-mail:

InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone

Relações com investidores

SS&C Technologies

Tel.: +1-212-367-4705

E-mail:

InvestorRelations@sscinc.com

Contatos com a mídia

Prosek

Sam Gentile

Tel.: +1-646-818-9195

E-mail: pro-SSC@prosek.com