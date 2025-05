LambdaTest apresenta Automation MCP Server para revolucionar a triagem de falhas em testes

LambdaTest, uma plataforma unificada de IA agêntica e engenharia de nuvem, anunciou o lançamento do Automation MCP Server, uma solução inovadora criada para simplificar e acelerar o processo de triagem de falhas em testes. Ao possibilitar a integração direta entre assistentes de IA e dados de execução de testes do LambdaTest, o Automation MCP Server capacita desenvolvedores e engenheiros de QA a investigar e resolver problemas com mais rapidez, sem sair do ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).

O Automation MCP Server oferece uma interface perfeita dentro do IDE, permitindo que os usuários acessem e analisem dados de teste em tempo real com facilidade. Com a análise inteligente da causa raiz, o servidor MCP pode identificar rapidamente os motivos subjacentes às falhas nos testes e tomar medidas imediatas para corrigir o código subjacente. Isso resulta em menos ciclos de depuração e tempos de lançamento mais rápidos.

O servidor também aperfeiçoa os fluxos de trabalho de testes automatizados, ao permitir a geração de novos casos de teste com uso de dados de execução reais. Os desenvolvedores podem aproveitar informações abrangentes, incluindo tráfego de rede, registros de comandos do Selenium e saídas do console do navegador, para identificar gargalos ocultos e problemas de depuração imediatamente em seu IDE.

"Falhas em testes atrasam as equipes não porque ocorrem, mas porque leva tempo entendê-las", disse Jay Singh, Cofundador e Chefe de Produto da LambdaTest. "O Automation MCP Server muda isso, ao oferecer aos desenvolvedores contexto instantâneo, com tecnologia de IA, sobre o que deu errado e por quê. É como ter um analista de testes integrado a seu fluxo de trabalho, capaz de identificar falhas instantaneamente e corrigi-las para você."

O Automation MCP Server representa um avanço significativo na inteligência de automação de testes. Ao preencher a lacuna entre os assistentes de IA e a infraestrutura de testes, estas ferramentas capacitam as equipes de desenvolvimento a identificar, compreender e resolver problemas com mais rapidez do que nunca.

Para saber mais sobre o Automation MCP Server, acesse https://www.lambdatest.com/support/docs/automation-mcp-server/

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de qualidade de software omnicanal nativa de IA que capacita empresas a acelerar o tempo de lançamento no mercado através da criação, orquestração e execução de testes inteligentes baseados em nuvem. Com mais de 15.000 clientes e mais de 2,3 milhões de usuários em mais de 130 países, a LambdaTest é a escolha confiável para testes de software modernos.

Browser & App Testing Cloud: Permite testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 10.000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais, garantindo consistência entre plataformas.

HyperExecute: Uma nuvem de orquestração e execução de testes nativa de IA que executa testes até 70% mais rápido do que grades tradicionais, oferecendo distribuição inteligente de testes, novas tentativas automáticas, registros em tempo real e integração perfeita de CI/CD.

KaneAI: O primeiro agente de testes nativo de GenAI do mundo, que utiliza LLMs para criar testes sem esforço, automação inteligente e execução de testes autoevolutiva. Tem integração direta com Jira, Slack, GitHub e outras ferramentas de DevOps.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

