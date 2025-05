Generix é nomeada no Magic Quadrant™ da Gartner® de 2025 para Sistemas de gestão de armazenagem pelo sétimo ano consecutivo

A Generix, uma empresa mundial de software empresarial que oferece um amplo portfólio de soluções SaaS para cadeia de suprimentos, finanças, comércio e integração B2B, anunciou hoje que foi reconhecida pela Gartner no Magic Quadrant™ da Gartner® de 2025 para Sistemas de gestão de armazenagem (WMS).

É o sétimo ano consecutivo que a Generix é reconhecida por seu portfólio de soluções para WMS. Projetado para escalaràmedida que as operações da cadeia de suprimentos crescem de fluxos simples a complexos, o Generix WMS e o Solochain WMS estão atualmente em mais de 2 mil armazéns do mundo inteiro.

“É uma honra receber este reconhecimento, pelo sétimo ano consecutivo, no Magic Quadrant™ da Gartner® para Sistemas de gestão de armazenagem. A Generix continua seu compromisso de fornecer WMS para todas as necessidades de armazenamento em escala global. Com nossas duas soluções reconhecidas de WMS, Generix WMS e Solochain WMS, continuamos inovando para melhor atender às necessidades dos clientes com a introdução de casos de uso de IA revolucionários na indústria, como planejamento de recursos e visão computacional”, disse Si-Mohamed Saïd, diretor de Marketing e Produto da empresa.

A Generix oferece um portfólio completo de soluções de cadeia de suprimentos, que abrange transporte e gerenciamento de pátio, logística e gerenciamento de reabastecimento de pedidos, bem como intercâmbio eletrônico de dados (EDI). A suíte de produtos da Generix também inclui um sistema de gerenciamento de transporte (TMS), gerenciamento de pedidos omnicanal e gerenciamento de estoque na loja – reforçado ainda mais pelas aquisições da DDS e da Keyneo.

O Generix WMS é um sistema mundial de gerenciamento de armazenagem, totalmente personalizável, com funcionalidade profunda e escala ilimitada. O Solochain WMS é um sistema de gerenciamento de armazenagem de início rápido com funcionalidade comprovada e pronta para uso e flexibilidade para se adaptar rapidamente.

No início deste ano, a Generix lançou o Solochain Now, um pacote de soluções de WMS que reúne os principais recursos dos serviços do Solochain WMS e as práticas recomendadas do setor, permitindo que as empresas estejam prontas para operar em apenas 16 semanas. A solução em pacote oferece rapidamente a melhor funcionalidade da categoria, integrando processos comerciais padrão e práticas recomendadas do setor. A configuração pré-integrada se adapta rapidamente a novas prioridades sem sobrecarregar os recursos de TI.

Isenção de responsabilidade da Gartner:

Gartner, Magic Quadrant para Sistemas de gestão de armazéns, 1º de maio de 2025, Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, Federica Stufano

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

“A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.”

Sobre a Generix

A Generix é uma empresa global de SaaS que conecta negócios para transformar cada conexão digital em valor digital. Com um portfólio líder de soluções e serviços de nuvem impulsionados por IA, ela viabiliza a condução segura dos processos digitais mais críticos nas áreas de cadeia de suprimentos, finanças e comércio. Ela também oferece soluções completas de integração e colaboração B2B para que empresas possam operar totalmente em redes de negócios digitais. Com quase 900 talentos, a Generix atende mais de 5.000 clientes em mais de 60 países. A empresa ajuda a processar mais de 17 bilhões de mensagens, preparar mais de 600 milhões de paletes, gerenciar mais de 500 milhões de faturas e mais de 1 milhão de operações de transporte por ano. A Generix acredita no imenso potencial de crescimento da economia em rede em um mundo sustentável. Para mais informações: www.generixgroup.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250523801252/pt/

Assessoria de imprensa:

Laurel Case

news@talesplash.com

+1 315-663-6780