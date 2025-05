Programa de testes de voo do Cessna Citation CJ4 Gen3 avança a grandes passos com o lançamento do segundo modelo de teste

A Textron Aviation anunciou hoje um importante marco no programa para o programa de teste de voo Cessna Citation CJ4 Gen3 com o primeiro voo bem-sucedido de um segundo modelo de teste, o P1. Os testes na aeronave P1 terão foco em aviônicos, fatores humanos e interiores. O jato executivo Citation CJ4 Gen3 foi projetado para manter os pilotos na vanguarda na cabine, oferecendo aviônicos Garmin G3000 PRIME de última geração, junto com os recursos mais padronizados de sua classe.

O Cessna Citation CJ4 Gen3 foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Esta conquista reforça o impulso do programa CJ4 Gen3 e reflete a dedicação e a experiência de nossa equipe em projetar, certificar e entregar as melhores aeronaves a nossos clientes", disse Chris Hearne, Vice-Presidente Sênior de Engenharia e Programas. "Ao incorporar este modelo de teste ao nosso programa de teste de voo, damos continuidade aos rigorosos testes enquanto trabalhamos rumoàcertificação."

Pilotado por James Bearman e Corey Eckhart, o voo inicial de três horas e 29 minutos se centrou na aviônica geral e nas avaliações dos sistemas. A aeronave alcançou uma altitude máxima de 45.000 pés e uma velocidade máxima de 305 nós. Bearman afirmou que o desempenho correspondeu às expectativas do programa, com um voo tranquilo e sem interrupções.

O jato executivo Citation CJ4 Gen3 foi anunciado durante a National Business Aviation Association - Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) de 2024, sendo que a aeronave deve entrar em operação em 2026. A aeronave de teste P1 se une ao programa após o protótipo CJ4 Gen3, que completou seu primeiro voo em 2024. Como um jato executivo de última geração, o CJ4 Gen3 tem por base a história lendária da família Citation, há muito reconhecida como a linha mais popular de jatos executivos a nível mundial.

Sobre o Cessna Citation CJ4 Gen3

O Cessna Citation CJ4 Gen3 é a maior aeronave Citation no segmento de jatos leves. A aeronave com certificação para um único piloto combina velocidade, alcance e economia operacional superiores aos de aeronaves maiores, que a torna a plataforma ideal para proprietários/operadores ou missões corporativas. O CJ4 é valorizado por clientes de todo o mundo por seu luxo e produtividade, além de uma ampla gama de missões, incluindo ambulância aérea, patrulha marítima, busca e resgate, e reconhecimento aéreo.

O CJ4 Gen3 traz um novo nível de expectativas ao mundo de jatos executivos leves, com os recursos mais padronizados de sua classe. É o primeiro jato executivo anunciado com a inclusão do novíssimo conjunto de aviônicos Garmin G3000 PRIME de última geração. O PRIME mehora a experiência do piloto, com telas sensíveis ao toque simplificadas e fluxo de voo mais suave, reduzindo a carga de trabalho do piloto. O hardware aviônico avançado proporciona processamento mais rápido e responsivo, além de maior conectividade, enquanto atualizações baseadas em software ajudam proprietários e operadores a preparar facilmente suas aeronaves para o futuro. Além disso, o CJ4 Gen3 inclui o Garmin Autothrottles e o Garmin Emergency Autoland, que aperfeiçoa ainda mais a eficiência operacional.

É esperado que o Citation CJ4 Gen3 tenha um alcance máximo de 2.165 milhas náuticas e uma velocidade máxima de cruzeiro de 451 nós. Com capacidade para até 11 ocupantes e uma carga útil de 6.930 libras, a aeronave oferece desempenho e versatilidade superiores.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem capacitado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para nossos clientes. Com uma gama que inclui de jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho a produtos de missão especial, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo, além de uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para um voo acessível e flexível.

Para obter mais informações, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas somente na data em que são feitas, sendo que não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, a eficácia dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos ou despesas não previstas referentes ao lançamento de novos produtos ou programas significativos; o momento dos lançamentos de nossos novos produtos ou certificações de nossos novos produtos de aeronaves; nossa capacidade de acompanhar nossos concorrentes na introdução de novos produtos e atualizações com recursos e tecnologias desejados por nossos clientes; mudanças nas regulamentações ou políticas governamentais sobre a exportação e importação de nossos produtos; modificações nas políticas de comércio exterior e dos EUA, incluindo aumento de restrições ou tarifas comerciais; debilidade ou volatilidade da demanda nos mercados em que atuamos; e problemas de desempenho com importantes fornecedores ou subcontratados.

