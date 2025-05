Andersen Global aprofunda sua presença no Canadá com a Stratos Solutions Inc.

A Andersen Global amplia sua plataforma no Canadá ao firmar um acordo de colaboração com a Stratos Solutions Inc., renomada empresa de consultoria tributária com sede em Ontário, especializada em tributos indiretos, auditorias reversas e recuperação de valores pagos em excesso por organizações complexas.

Fundada em 2004 por ex-colaboradores da Arthur Andersen, a Stratos Solutions Inc. é liderada por Alnasir Gangji, sócio-gerente, e soma mais de 70 anos de experiência conjunta em tributos indiretos e recuperação de valores pagos a mais. A empresa se destaca por suas auditorias reversas aplicadas a tributos como IVA, GST/HST, QST, PST, tarifas alfandegárias no Canadá, subsídios públicos e encargos sobre a folha de pagamento. Atuando com companhias da Fortune 500 e órgãos governamentais, a Stratos oferece ganhos financeiros expressivos com o apoio da Stratos Data Intelligence (SDI), sua plataforma proprietária de análise avançada que utiliza mais de 170 algoritmos para detectar créditos fiscais não utilizados, reembolsos e pagamentos duplicados em sistemas ERP como SAP, Oracle e NetSuite.

“Com a parceria firmada com a Andersen Global, teremos acesso a uma rede mais ampla de especialistas, o que nos permitirá aprimorar o suporte aos nossos clientes”, declarou Alnasir. “Essa expansão geográfica e o fortalecimento dos recursos globais vão possibilitar a entrega de soluções integradas e completas, dentro e fora do Canadá, ampliando nossa capacidade de enfrentar desafios complexos e reforçando nosso compromisso com a excelência no atendimento.”

“A Stratos Solutions Inc. agrega uma nova dimensão às nossas capacidades tributárias no Canadá em um momento estratégico”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Fundada por três ex-colaboradores da Arthur Andersen, com mais de 70 anos de experiência combinada, a empresa representa nossos valores essenciais por meio de uma abordagem centrada no cliente e orientada para resultados. Sua expertise especializada reforça nossa capacidade de oferecer soluções integradas transfronteiriças e fortalece ainda mais nossa presença na região.”

