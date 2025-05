Netfive recebe certificação Implementation Specialist da Pure Storage

A Netfive, empresa que atua em estratégia e soluções para segurança da informação, foi certificada pela Pure Storage como Professional Services - Implementation Specialist. Com isso, as implementações realizadas pela companhia têm aval direto da parceira norte-americana.

O diretor da Netfive, Henrique Schneider, explica que a conquista exigiu o cumprimento de diversos requisitos definidos pela Pure Storage dentro do Service Specialization Program. Entre eles, a exigência de manter a posição Elite no Pure Partner Program, na qual a Netfive também é uma das únicas brasileiras constantes, comprovar alta capacidade de prestação de serviços profissionais, ter profissionais certificados em Pure Certified FlashArray Implementation Specialist, e cumprir extensas horas de treinamentos, avaliações teóricas e práticas que atestaram o recebimento do certificado.

"Esta certificação traz diversos ganhos aos clientes, como a redução de riscos e agilidade, já que a metodologia e as melhores práticas adotadas minimizam riscos e aceleram o processo de implantação, permitindo que a solução comece a gerar valor de forma mais rápida”, comenta o diretor. “Há também o suporte especializado, atestado por nossa participação no Service Specialization Program, que garante acesso a ferramentas exclusivas, conteúdos curados e um suporte dedicado (Partner Support Helpdesk)”, acrescenta.

Ainda conforme Schneider, a certificação atual chega também para complementar o leque de reconhecimentos anteriores, entre certificados e premiações.

No primeiro quesito, a lista alcançada pelos profissionais da Netfive inclui:

* Pure Storage Partner SE Bootcamp - São Paulo - BR

* Portworx Beyond the Basics: Kubernetes

* FlashArray™ Architect Associate Training

* Portworx Sales Professional e Portworx Technical Sales Professional

* Pure Certified FlashArray™ Implementation Specialist

* Pure Platform Positioning Certificate

* Pure Storage Partner SE BootCamp - Staines - UK

* Pure Storage Platform Solutions Associate Certification

* Pure Distribution Technical FlashArray Professional

* Pure Distribution Technical FlashBlade Professional

* Pure Certified FlashBlade Storage Professional Certification Prep

* Pure Certified FlashArray Storage Professional Certification Prep

* Pure Storage FlashBlade Architect Associate

* Pure Storage FlashArray Architect Associate

* Pure Technical Sales Professional

* Pure Storage Implementation Associate



Já entre as premiações, destacam-se as de Melhor Projeto da Região Sul, Melhor System Engineer da Região Sul, Melhor Account Manager e Melhor Marketing, entre outras.

