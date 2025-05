Allied Telesis investe em plataforma de capacitação de vendas com o Intangi Eco-System

Hoje, a Allied Telesis, líder mundial em soluções de conectividade e ferramentas de rede inteligente, está melhorando significativamente seu ecossistema de parceiros de canal com a adoção da plataforma de configuração, design e cotação Intangi Iris. Esse investimento estratégico permitirá que os parceiros criem soluções da Allied Telesis e de outros fornecedores de primeira linha, adaptadas às necessidades de seus clientes, e ressalta o compromisso da empresa em capacitar seus parceiros com ferramentas de ponta para ajudar a impulsionar o crescimento e o sucesso mútuos.

A plataforma independente de fornecedores Intangi Iris trará uma série de benefícios para os parceiros da Allied Telesis, permitindo que eles ofereçam grandes experiências aos clientes e capitalizem novas oportunidades de mercado.

A Intangi Iris é uma plataforma digital abrangente projetada para otimizar e elevar todos os aspectos da jornada do parceiro, desde vendas e marketing até suporte técnico e formação. A plataforma permitirá que os parceiros de canal da Allied Telesis criem e personalizem, sem esforço, soluções robustas e sob medida para seus clientes. Ela dispõe de uma lista abrangente do portfólio de produtos da Allied Telesis e uma lista de produtos complementares de outros fornecedores. Sua compatibilidade com vários fornecedores permite que os parceiros integrem de maneira fluida as soluções da Allied Telesis às infraestruturas existentes.

A plataforma fornece aos integradores ferramentas e dados gratuitos, permitindo que todos trabalhem com o mesmo conjunto de ferramentas, e permite que os parceiros comuniquem com eficiência os dados do produto, melhorando sua capacidade de vender soluções de rede.

Rahul Gupta, diretor de Tecnologia da Allied Telesis, enfatizou que “Na Allied Telesis, entendemos que nosso sucesso está intrinsecamente ligado ao sucesso de nossos parceiros. Investimos em soluções líderes do setor para nossos parceiros usarem, como o Intangi Iris, porque nossos parceiros são uma extensão da nossa equipe, nossos consultores de confiança no campo e a força motriz por trás da oferta de soluções inovadoras para nossos clientes”.

Por mais de 35 anos, a Allied Telesis tem fornecido conectividade confiável e inteligente para tudo, desde organizações empresariais até projetos de infraestrutura críticos e complexos no mundo inteiro. Em um mundo que se move em direção às cidades inteligentes eàInternet das Coisas, as redes devem evoluir rapidamente para enfrentar os novos desafios. As tecnologias, produtos e serviços inteligentes premiados da Allied Telesis oferecem soluções eficientes e seguras para pessoas, organizações e “coisas”, garantindo que nossos clientes desfrutem de maior valor e menores custos operacionais. Temos o compromisso de fornecer aos nossos clientes soluções criadas e desenvolvidas de acordo com os mais altos padrões e qualidade. Nossa fabricação está em conformidade com as normas ISO 9001 e nossas instalações seguem a rigorosa norma ISO 14001 para garantir um planeta mais saudável. Saiba mais em https://www.alliedtelesis.com.

