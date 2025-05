NetApp e Intel fazem parceria para redefinir a IA para empresas

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje com a Intel o lançamento do NetApp AIPod Mini, uma solução conjunta projetada para simplificar a adoção corporativa da inferência de IA. Essa colaboração aborda os desafios exclusivos que as empresas enfrentam ao implantar a IA, como custo e complexidade, no nível do departamento e da equipe.

Para prosperar na era da inteligência, as empresas adotaram a IA para aumentar a eficiência e a tomada de decisões orientadas por dados em seus negócios. Um estudo da Harvard Business School constatou que os consultores que tiveram acesso a ferramentas de IA conseguiram aumentar sua produtividade, concluindo 12,2% mais tarefas e 25,1% mais rapidamente. Entretanto, as unidades de negócios individuais podem achar que os aplicativos de IA de uso geral amplamente disponíveis não são capazes de atender às suas necessidades específicas, mas não têm o conhecimento técnico ou o orçamento para personalizar um aplicativo de IA do zero. A NetApp e a Intel fizeram uma parceria para oferecer às empresas uma solução integrada de inferência de IA baseada em uma estrutura de infraestrutura de dados inteligente que permite que funções de negócios específicas aproveitem seus dados distintos para criar resultados que atendam às suas necessidades. O NetApp AIPod Mini simplifica a implantação e o uso de IA para aplicativos específicos, como a automação de aspectos de elaboração e pesquisa de documentos para equipes jurídicas, a implementação de experiências de compras personalizadas e preços dinâmicos para equipes de varejo e a otimização de manutenção preditiva e cadeias de suprimentos para unidades de fabricação.

“Nossa missão é liberar o potencial da IA para todas as equipes, em todos os níveis, sem as barreiras tradicionais de complexidade ou custo”, disse Dallas Olson, diretor Comercial da NetApp. “O NetApp AIPod Mini com tecnologia Intel oferece aos nossos clientes uma solução que não apenas transforma a forma como as equipes podem usar a IA, mas também torna fácil personalizá-la, implantá-la e mantê-la. Estamos transformando dados corporativos proprietários em resultados de negócios impactantes”.

O NetApp AIPod Mini permite que as empresas interajam diretamente com seus dados comerciais por meio de fluxos de trabalho pré-configurados de Geração Aumentada por Recuperação (RAG), combinando inteligência artificial generativa com informações proprietárias para fornecer insights precisos e contextualizados, otimizando operações e impulsionando resultados significativos.

Ao integrar os processadores Intel® Xeon® 6 e Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX) ao armazenamento all-flash da NetApp, ao gerenciamento avançada de dados eàprofunda integração com Kubernetes, o NetApp AIPod Mini oferece inferência de IA de alto desempenho e custo-benefício em larga escala. Construído sobre uma estrutura aberta, alimentada pela Open Platform for Enterprise AI (OPEA), a solução garante implementações modulares e flexíveis, adaptadas às necessidades dos negócios. Os processadores Intel Xeon foram projetados para aumentar o desempenho computacional e a eficiência, tornando as tarefas de IA mais acessíveis e econômicas, permitindo que os clientes alcancem melhores resultados. Para atendê-los da melhor forma possível, esta solução foi desenvolvida para ser:

Acessível : projetado para orçamentos departamentais ou de unidades de negócios, o NetApp AIPod Mini oferece desempenho de nível empresarial a um preço inicial baixo. Criado com escalabilidade em mente, a solução permite que as organizações avancem na IA sem desperdiçar recursos com custos ou infraestrutura desnecessários.

: projetado para orçamentos departamentais ou de unidades de negócios, o NetApp AIPod Mini oferece desempenho de nível empresarial a um preço inicial baixo. Criado com escalabilidade em mente, a solução permite que as organizações avancem na IA sem desperdiçar recursos com custos ou infraestrutura desnecessários. Simples : com um design de referência pré-validado, o NetApp AIPod Mini simplifica e torna eficaz a implementação de IA. Seus fluxos de trabalho pré-configurados possibilitam uma configuração rápida, integração perfeita e personalização sem sobrecarga extra. Ao se concentrar na facilidade de uso e confiabilidade, a solução ajuda as empresas a implantarem IA com mais rapidez e confiança, promovendo operações mais inteligentes e eficientes.

: com um design de referência pré-validado, o NetApp AIPod Mini simplifica e torna eficaz a implementação de IA. Seus fluxos de trabalho pré-configurados possibilitam uma configuração rápida, integração perfeita e personalização sem sobrecarga extra. Ao se concentrar na facilidade de uso e confiabilidade, a solução ajuda as empresas a implantarem IA com mais rapidez e confiança, promovendo operações mais inteligentes e eficientes. Seguro: ao aproveitar a NetApp, o armazenamento mais seguro do planeta, e ao processar dados localmente, o NetApp AIPod Mini aprimora a privacidade e protege informações sensíveis. Os clientes podem utilizar as capacidades de ciber-resiliência e governança integradas ao NetApp ONTAP®, incluindo controles de acesso, versionamento e rastreabilidade, garantindo conformidade diretamente nos fluxos de trabalho de IA, com mecanismos de rastreamento e salvaguardas éticas.

“Uma boa solução de IA precisa ser ao mesmo tempo potente e eficiente para garantir um forte retorno sobre o investimento”, disse Greg Ernst, vice-presidente Corporativo das Américas e gerente-geral da Intel. “Ao combinar os processadores Intel Xeon com os recursos robustos de gerenciamento e armazenamento de dados da NetApp, a solução NetApp AIPod Mini oferece às unidades de negócio a oportunidade de implantar IA para enfrentar seus desafios específicos. Essa solução capacita os usuários a aproveitar a IA sem o peso de uma infraestrutura superdimensionada ou de complexidades técnicas desnecessárias”.

O NetApp AIPod Mini com tecnologia Intel estará disponível no segundo trimestre de 2025 por meio de distribuidores e parceiros estratégicos em todas as partes do mundo. Os parceiros de lançamento incluirão os distribuidores autorizados da NetApp, Arrow Electronics e TD SYNNEX, além dos integradores Insight Partners, CDW USA, CDW UK&I, Presidio e Long View Systems. Esses parceiros fornecerão suporte especializado e serviços dedicados para garantir uma experiência de compra e implantação fluida, adaptada aos casos de uso exclusivos de IA de cada cliente.

A NetApp é a empresa de infraestrutura inteligente de dados, combinando armazenamento unificado de dados, dados integrados e serviços operacionais e de cargas de trabalho para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando a observabilidade e a IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossos serviços operacionais e de cargas de trabalho proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência para infraestrutura e cargas de trabalho por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, da carga de trabalho ou do ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para concretizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

