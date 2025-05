A Boomi lança o DataHub Command Center, com tecnologia ServiceNow, permitindo que as organizações liberem todo o potencial de seus dados

A Boomi™, líder em integração inteligente e automação, anunciou hoje a disponibilidade geral do Boomi DataHub Command Center, um novo módulo do Boomi DataHub que unifica dados de fontes diferentes, simplifica a governança e promove insights acionáveis. Alimentado por fluxos de trabalho de nível empresarial na plataforma ServiceNow® e gerenciado inteiramente pela Boomi, o Boomi DataHub Command Center permite que as organizações liberem todo o potencial de seus dados por meio de visualização interativa, rastreabilidade robusta e análise histórica.

As empresas modernas enfrentam desafios cada vez maiores causados por sistemas de dados desconectados, falta de visibilidade sobre a linhagem dos dados e supervisão limitada – obstáculos que inibem o crescimento e dificultam a inovação. Segundo a Forrester, os principais desafios apontados por tomadores de decisão globais na área de dados e análises incluem silos de dados, escassez de habilidades analíticas entre os usuários de negócio, múltiplas prioridades em constante mudança, baixa colaboração entre equipes internas e a presença de sistemas legados que travam o avanço. O Boomi DataHub Command Center foi desenvolvido para ajudar as organizações a superar esses entraves, ao consolidar ferramentas de gerenciamento de dados, reforçar os processos de governança e oferecer visualizações interativas e em tempo real. Com isso, os líderes podem identificar tendências com agilidade, corrigir discrepâncias e planejar o futuro com mais confiança.1 O Boomi DataHub Command Center foi desenvolvido para ajudar as organizações a superar esses entraves, ao consolidar ferramentas de gerenciamento de dados, reforçar os processos de governança e oferecer visualizações interativas e em tempo real. Com isso, os líderes podem identificar tendências com agilidade, corrigir discrepâncias e planejar o futuro com mais confiança.

Ao simplificar o gerenciamento de dados tanto para as equipes técnicas quanto para as partes interessadas nos negócios, o Boomi DataHub Command Center permite a visualização e a governança dos dados, identifica rapidamente os problemas de qualidade dos dados e permite que as organizações examinem e entendam vários sistemas de dados que contribuem para o estabelecimento de registros de ouro dentro do Boomi DataHub, incluindo o ServiceNow CMDB e outros aplicativos importantes, como Salesforce, NetSuite e SAP, para garantir a integridade contínua dos dados e simplificar a conformidade. Essa sinergia permite a automação dos processos de negócios em todas as linhas de negócios, garantindo que todos os sistemas operem a partir de uma única fonte de dados confiável.

“As organizações hoje estão afogadas em dados, mas famintas por insights, especialmente quando se trata de aproveitar esses dados em iniciativas avançadas como inteligência artificial”, afirmou Mani Gill, vice-presidente sênior e gerente-geral de Dados na Boomi. “Sistemas isolados, governança fragmentada e integrações complexas dificultam o aproveitamento total do valor dos dados. Ao incorporar a tecnologia de fluxos de trabalho da ServiceNowànossa plataforma, tornamos mais fácil para todos – de profissionais de TI a usuários de negócio – acessar, confiar e agir com base em dados de alta qualidade. Ao unificar fontes dispersas, simplificar a governança e viabilizar inteligência em tempo real, capacitamos as empresas a transformar dados em uma vantagem estratégica, promovendo decisões mais inteligentes, acelerando a inovação e gerando resultados superiores”.

“As parcerias têm mais sucesso quando aproveitamos ao máximo nossas habilidades e experiência exclusivas e temos uma visão clara do problema que estamos tentando resolver”, afirmou Erica Volini, vice-presidente executiva de Setores Globais, Parcerias e Go-to-Market da ServiceNow. “A Boomi amplia nosso alcance para muito além do que poderíamos alcançar sozinhos e representa tanto o legado quanto os objetivos da Now Platform. Estou entusiasmada com a continuidade da inovação que conquistaremos juntos para ajudar as organizações a prosperar na era dos negócios digitais”.

Recursos do Boomi DataHub Command Center:

Uma única fonte de governança de dados – Uma única fonte de governança de dados – Combina os principais recursos de gestão de dados do Boomi DataHub com fluxos de trabalho baseados no ServiceNow – não é necessário licenciamento separado do ServiceNow. Essa abordagem integrada unifica a governança e automatiza processos-chave, reduzindo barreiras para uma adoção ampla.

– Uma única fonte de governança de dados – Combina os principais recursos de gestão de dados do Boomi DataHub com fluxos de trabalho baseados no ServiceNow – não é necessário licenciamento separado do ServiceNow. Essa abordagem integrada unifica a governança e automatiza processos-chave, reduzindo barreiras para uma adoção ampla. Visualização dinâmica – Oferece dashboards interativos em tempo real para explorar dados. Usuários técnicos e de negócios podem rapidamente aplicar filtros, identificar padrões e isolar anomalias, acelerando a tomada de decisões orientadas por dados.

– Oferece dashboards interativos em tempo real para explorar dados. Usuários técnicos e de negócios podem rapidamente aplicar filtros, identificar padrões e isolar anomalias, acelerando a tomada de decisões orientadas por dados. Rastreabilidade de ponta a ponta – Mantém um registro transparente do fluxo de dados desde a fonte até a transformação. O Source Linkage & Resolution Tracking mantém uma cadeia de custódia auditável, enquanto regras de validação robustas ajudam indústrias reguladas a garantir conformidade e integridade.

– Mantém um registro transparente do fluxo de dados desde a fonte até a transformação. O Source Linkage & Resolution Tracking mantém uma cadeia de custódia auditável, enquanto regras de validação robustas ajudam indústrias reguladas a garantir conformidade e integridade. Metadados históricos e prontidão para IA – Acompanha a evolução dos dados para identificar tendências e desafios persistentes de qualidade. O contexto histórico rico, combinado com dados padronizados e de alta qualidade, forma uma base crítica para inteligência artificial (IA) confiável e análises avançadas. Ao garantir dados limpos, consistentes e bem governados, o Boomi DataHub Command Center reduz as complexidades e riscos da adoção de IA, possibilitando modelos mais precisos e insights acionáveis.

