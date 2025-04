C3ntro Telecom revela Projeto Tikva: uma rede de fibra ótica com 2.500 km conectando o México e os EUA.

A C3ntro Telecom (C3ntro), líder mundial em telecomunicações e provedor de infraestrutura de fibra ótica, anunciou hoje o lançamento de sua iniciativa mais ambiciosa até o momento: o Projeto Tikva. A Tikva representa um salto transformador na conectividade transfronteiriça, ao estabelecer uma rede de fibra ótica de última geração com 2.500 km de extensão entre Phoenix, Arizona, e Querétaro, México. Projetada com tecnologia de fibra ótica compatívelàIA, capacidade para diversos dutos e uma rota diversificada e de baixa latência no Pacífico, a Tikva oferece uma solução transfronteiriça totalmente subterrânea e redundante. Este marco define o primeiro projeto deste tipo em mais de 25 anos e posiciona a C3ntro como a única provedora a proporcionar contratos de nível de serviço (SLAs) unificados nos EUA e no México, além de cobrir cidades-chave ao longo do corredor mexicano do Pacífico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250429738249/pt/

The first of its kind in 25 years, this long haul fiber network will connect Phoenix and Querétaro with cutting-edge, low latency fiber infrastructure, ready for service in Q4 2026.

A rede Tikva, cuja construção começou em março deste ano, está prevista para entrar em operação no quarto trimestre de 2026, oferecendo a hiperescaladores, provedores de nuvem, operadoras de telefonia, operadoras internacionais e empresas uma solução incomparável para conectividade de alta capacidade e baixa latência, incluindo serviços de fibra ótica escura e comprimento de onda com velocidades de 100/400/800 GB. O projeto utiliza tecnologia avançada de fibra ótica com construção de classe hiperescala e instalações subterrâneas para garantir máxima confiabilidade e escalabilidade. Ao conectar Phoenix, um dos mercados de centros de dados com crescimento mais rápido da América do Norte, com Querétaro, o principal centro de dados do México, a Tikva irá possibilitar a troca de dados perfeita entre duas das regiões de centros de dados de IA mais cruciais do mundo.

Principais destaques do Projeto Tikva:

Escala sem precedentes : Uma rede de fibra ótica de 2.500 km atravessando uma rota única e diversificada no Pacífico através do México, com capacidade para diversos dutos.

: Uma rede de fibra ótica de 2.500 km atravessando uma rota única e diversificada no Pacífico através do México, com capacidade para diversos dutos. Tecnologia de ponta : Qualidade de fibra de classe hiperescala criada para dar suporte a aplicações orientadas por IA e necessidades de conectividade de última geração.

: Qualidade de fibra de classe hiperescala criada para dar suporte a aplicações orientadas por IA e necessidades de conectividade de última geração. Conectividade estratégica : Conecta o crescente mercado de centros de dados de Phoenix com o ecossistema estabelecido de Querétaro, ao cobrir as cidades mais importantes no lado Pacífico do México e fornecer rotas expressas para as principais cidades ao longo do corredor.

: Conecta o crescente mercado de centros de dados de Phoenix com o ecossistema estabelecido de Querétaro, ao cobrir as cidades mais importantes no lado Pacífico do México e fornecer rotas expressas para as principais cidades ao longo do corredor. Maior confiabilidade : Instalações subterrâneas e conectividade transfronteiriça redundante protegem a infraestrutura, mantendo baixa latência.

: Instalações subterrâneas e conectividade transfronteiriça redundante protegem a infraestrutura, mantendo baixa latência. Design preparado para o futuro: Um SLA e um único provedor em todos os países garantem serviço simplificado e escalabilidade aos clientesàmedida que crescem as demandas por serviços digitais e cargas de trabalho de IA.

"A Tikva não é apenas uma rede; é um símbolo de esperança e progresso", disse Simon Masri, Presidente da C3ntro Telecom. "Este projeto representa nosso compromisso em transpor fronteiras com a tecnologia e capacitar empresas com conectividade de classe mundial. Temos orgulho de ter um dos maiores hiperescaladores do mundo já contratado, o que ressalta a confiança em nossa visão. Com a Tikva, estamos redefinindo o que é possível em infraestrutura digital no México e nos EUA."

O Projeto Tikva irá contar com 29 pontos intermediários de interconexão (ILAs/PoPs) em cidades-chave do México e dos EUA, incluindo recursos de centros de dados de ponta, garantindo uma entrega robusta de dados locais ao longo de sua rota. Também introduz uma nova conexão transfronteiriça diversificada via Nogales, o que intensifica ainda mais a resiliência regional.

Ao comemorar mais de três décadas de inovação em telecomunicações, a C3ntro fortalece sua liderança com o avanço da conectividade mundial. Ao unir duas grandes regiões de centros de dados com infraestrutura de ponta, a C3ntro define um novo padrão de excelência em redes de fibra ótica.

Para mais informações sobre o Projeto Tikva ou os serviços da C3ntro Telecom, acesse www.c3ntro.com ou entre em contato conosco em pr@c3ntro.com.

Sobre a C3ntro Telecom

A C3ntro Telecom opera uma rede de fibra ótica de última geração com nível de operadora nas principais cidades do México, oferecendo serviços de fibra ótica escura e comprimento de onda para interconectividade de centros de dados de baixa latência e alto desempenho. Projetada para hiperescaladores, operadoras e provedores de serviços em nuvem, nossa rede habilitada para IA conta com infraestrutura confiável e redundante, a fim de satisfazer necessidades atuais e futuras. Com mais de 30 anos de experiência, também proporcionamos serviços de voz, SMS, números virtuais e gerenciamento de tráfego, o que nos torna um parceiro confiável para operadoras, provedores de CPaaS e empresas.

Una-se a nós em nossa jornada para dar forma ao futuro da conectividade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250429738249/pt/

Contatos com a mídia:

C3ntro Telecom

E-mail: pr@c3ntro.com

Tel.: +13054021499

Relações Públicas iMiller para C3ntro

Ilissa Miller

Tel.: +1.914.315.6424

E-mail: pr@imillerpr.com