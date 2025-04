Posiflex apresenta o terminal de PDV da série GT-7100 com design ultra-elegante e desempenho superior

A Posiflex Technology, Inc., líder mundial em sistemas de ponto de venda (PDV) e soluções on-line para off-line (O2O), tem o prazer de anunciar seu mais recente terminal de PDV da série GT-7100 – uma síntese perfeita de design de ponta e desempenho robusto. Ele incorpora o conceito “Apenas a tela, sem distrações” com uma moldura ultrafina de 4 mm* e uma brilhante tela sensível ao toque on-cell de 400 nits e capacidade de processamento de última geração. A série GT-7100 oferece versatilidade inigualável e uma experiência de usuário ainda melhor, adaptada para atender às necessidades em evolução das empresas modernas.

O terminal de PDV da série GT-7100 combina um design elegante com um desempenho poderoso. Seu design ultrafino e sem ventilador apresenta uma tela multitoque vibrante com uma moldura ultrafina de 4 mm, maximizando o espaço da tela em uma estrutura compacta.

Design elegante com clareza visual inigualável

A série GT-7100 estabelece uma nova referência para terminais de PDV com seu design ultrafino, disponível em modelos de 15 e 15,6 polegadas. Ele conta com uma moldura ultrafina de 4 mm*, maximizando a área de exibição dentro de uma estrutura compacta para complementar perfeitamente a estética moderna do comércio e da hotelaria. O terminal apresenta um painel de toque on-cell de 400 nits de alto desempenho que aumenta a clareza óptica, melhorando a transparência e reduzindo os efeitos de paralaxe. O resultado são imagens nítidas e uma interface de toque altamente responsiva, permitindo interações mais rápidas para aumentar a produtividade da equipe e a satisfação do cliente em ambientes comerciais dinâmicos.

Desempenho confiável para ambientes exigentes

A série GT-7100 combina um design refinado com um desempenho excepcional, alimentado pelo processador Tiger Lake de 11ª geração da Intel para computação avançada e eficiência energética, e pelo processador Genio G700 da MediaTek para versatilidade e capacidade de resposta. Juntos, eles fornecem uma solução poderosa, garantindo desempenho confiável e durabilidade de longo prazo em tarefas cruciais. Criada para ambientes exigentes, a série apresenta um painel frontal com classificação IP-65 com resistênciaàágua eàpoeira, além de uma arquitetura sem ventilador que elimina peças móveis, aumentando a confiabilidade e garantindo um desempenho consistente em condições desafiadoras.

Maximização do espaço e da eficiência com a série GT-7100 Q

Com a eficiência de espaço e flexibilidade operacional em mente, a série GT-7100 Q oferece uma solução cuidadosamente projetada para montagem bastão que maximiza o espaço no balcão de atendimento e, ao mesmo tempo, melhora os ângulos de visão e o conforto do usuário. Os modelos GT-7115Q e GT-7116Q são equipados com uma tampa traseira compatível com VESA 75 para facilitar a integração perfeita com uma ampla variedade de soluções de montagem e apresentam um design de escotilha sem ferramentas que permite acesso rápido e fácil às portas de E/S para simplificar a manutenção e aumentar a agilidade operacional.

Versátil, flexível e compacto

A série GT-7100 conta com uma base dobrável inovadora que ajusta os ângulos de visualização para várias condições de negócios, aumentando a adaptabilidade e reduzindo os custos de envio e os requisitos de espaço sem comprometer a funcionalidade. Equipado com USB tipo C para saída de tela diversificada e um conector interno para integração perfeita com monitores voltados para o cliente, ele eleva a experiência de varejo. Além disso, oferece suporte a acessórios periféricos nos lados esquerdo e direito para melhorar a acessibilidade, juntamente com uma seleção abrangente de portas de E/S, incluindo USB, PoweredUSB e RJ50, permitindo que as empresas criem configurações de PDV personalizadas, adaptadas às suas necessidades específicas.

Projetada para diversos setores, a série GT-7100 oferece alto desempenho e versatilidade, melhorando a interação do cliente, otimizando as operações e apoiando o sucesso a longo prazo em um mercado competitivo.

Para mais informações sobre o terminal de PDV da série GT-7100, acesse o site ou entre em contato conosco pelo e-mail sales@posiflex.com.tw

Para assistir ao vídeo sobre o terminal de PDV da série GT-7100, acesse https://youtu.be/0dadPaHh-44

* Somente a tela de 15,6 polegadas suporta a moldura ultrafina de 4 mm.

Sobre o POSIFLEX Group

O Posiflex Group é uma plataforma de AIoT comercial líder mundial, alimentada por soluções inteligentes de dispositivos incorporados definidos pelo cenário e on-line para off-line (O2O). O Posiflex Group está composto por três marcas: Posiflex, que é uma das cinco principais marcas mundiais em PDV e quiosque; Portwell, que é a Embedded Foundry para AIoT Edge Compute; e KIOSK Information Systems (KIS), que é uma empresa de automação de autoatendimento gerenciado, com a missão comum de possibilitar a otimização da produtividade e a jornada superior do cliente no mundo conectado.

