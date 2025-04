Intelsat e Embraer instalam serviço multi-órbita em fábrica

Intelsat, operadora das maiores redes integradas de satélite e terrestres do mundo e líder em prover conectividade em voo (IFC), irá lançar em breve um serviço de conectividade multi-órbita confiável e de alta velocidade nas aeronaves Embraer E2 a partir do dia de entrega da aeronave, graças a um novo contrato de ajuste em linha com a Embraer (NYSE: ERJ / B3: EMBR3) que irá permitir ao fabricante da aeronave instalar o equipamento durante a produção em fábrica.

"O Intelsat é o primeiro sistema de conectividade multi-órbita a bordo via satélite com antena de matriz direcionada eletronicamente (ESA) a ser instalado na fábrica da Embraer, permitindo aos passageiros acesso a uma conectividade confiável e em transmissão digital, a partir da entrada em operação comercial da aeronave", disse Rob Baird, Diretor de Programas OEM da Intelsat. "Os passageiros das aeronaves Embraer E2 em breve irão se beneficiar da conectividade multi-órbita, que irá proporcionar o mesmo acesso rápido e confiávelàinternet que desfrutam em casa, graçasàampla cobertura eàbaixa latência."

Como parte do contrato de Equipamento Fornecido pelo Comprador para oferecer o sistema multi-órbita da Intelsat como uma opção de instalação em linha na família de aeronaves E2 da Embraer, os clientes das companhias aéreas podem encomendar aeronaves com o sistema Intelsat ESA já instalado e operacional na entrega.

"Na Embraer, temos orgulho de construir as aeronaves de corredor único mais eficientes, confiáveis ??e confortáveis ??do mundo, além de buscar continuamente avanços em tecnologias que aperfeiçoem o desempenho das aeronaves e a experiência dos passageiros", disse Martyn Holmes, Diretor Comercial da Embraer Commercial Aviation. "Com o sistema IFC da Intelsat agora disponível para instalação em linha, estamos permitindo que nossos clientes de companhias aéreas ofereçam uma experiência Wi-Fi altamente otimizada a bordo, que irá manter sua competitividade e encantar seus passageiros."

A equipe internacional de profissionais da Intelsat está concentrada em oferecer comunicações via satélite perfeitas e seguras para governos, ONGs e clientes comerciais por meio da rede mundial de última geração e de serviços gerenciados da empresa. Com o objetivo de preencher a lacuna digital ao operar uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam os continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneira” da indústria de satélites em serviço para seus clientes e para o planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat estão agora de olho nos “próximos avanços” no espaço, ao mesmo tempo em que fazem uma revolução em campo e lideram a transformação digital do setor.

