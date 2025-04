Poder do lúdico pode ajudar na inclusão e diversidade

De acordo com pesquisas e estudos universitários, o lúdico tem um papel importante no aprendizado infantil, sendo reconhecido por educadores e pesquisadores. Entre os benefícios, é possível destacar: desenvolvimento cognitivo (estimulação da criatividade e resolução de problemas), desenvolvimento social e emocional (trabalho em equipe, expressão de emoções), desenvolvimento físico (coordenação motora, saúde e bem-estar), motivação, engajamento e aprendizagem holística.

As crianças costumam aprender muito com músicas: como tomar banho, alimentação, importância dos nutrientes, entre outros. A alimentação enteral é essencial para milhares de famílias, como a de Caroline Gorisch, mãe de Katherine, de cinco anos, que enfrenta complicações como microcefalia e traqueostomia. De acordo com ela, Katherine estuda em escola regular e, para chegar lá, Caroline passou por uma série de desafios com ambientes despreparados para lidar com as necessidades da filha – desde a falta de conhecimento dos professores até a curiosidade das crianças ao lidar com o diferente. “A alimentação enteral, que ainda é cercada de muitos preconceitos, é algo que a cada dia nos mostra a importância da inclusão. O lúdico tem esse poder de abrir diálogos, tanto entre pais e adultos quanto entre as crianças, mostrando que a deficiência não é uma doença, mas uma característica que faz parte da vida dessas crianças, e isso é transformador", explica Caroline.

Carla Berrido, mãe de Bernardo, de sete anos, conta que a criança nasceu com hidrocefalia e mielomeningocele. Segundo ela, Bernardo passou por inúmeras cirurgias e hoje depende da nutrição enteral para manter seu desenvolvimento saudável. A trajetória de Carla e seu filho é marcada por desafios contínuos, desde os primeiros dias de vida do Bernardo até os momentos em que tiveram que se adaptar a uma nova realidade alimentar e superar o estigma que muitas vezes acompanha o uso de sondas. Hoje, quando passeia com Bernardo no shopping, Carla enfrenta muitos olhares curiosos e até comentários como “mas por que não dá um lanche pra ele? Ele olha vocês e fica com vontade”. "É preciso aumentar o conhecimento sobre a alimentação enteral, de uma forma de inclusão que realmente toque o coração das pessoas e não apenas explique algo tão importante de maneira leve, mas também abra espaço para que outras pessoas, tanto crianças quanto adultos, compreendam e aceitem essa realidade", explica Carla.

O Tubinho Mágico: música sobre alimentação enteral

Para apoiar na inclusão, a Prodiet Medical Nutrition lançou a música "Tubinho Mágico", uma canção infantil sobre alimentação enteral. O objetivo é promover a inclusão de crianças que utilizam a alimentação enteral como parte essencial de sua rotina, trazendo à tona, de forma lúdica e sensível, a importância da nutrição para todos.

"A ideia de criar uma música surgiu da vontade de incluir as crianças que usam a alimentação enteral e que muitas vezes se sentem excluídas socialmente por conta de suas limitações alimentares. O lúdico é uma forma de aproximar, de incluir, e estamos felizes em poder contribuir para essa causa", afirma Bernadete Amorim dos Santos, diretora comercial da Prodiet.

“Normalmente, as crianças aprendem sobre alimentação com cantigas infantis. Mas, até hoje, não havia nenhuma sobre alimentação enteral e, para muitas, a sonda é a única maneira de receber nutrientes. Desenvolvemos o 'Tubinho Mágico' como uma maneira de conscientização e inclusão e, mais do que isso, para que a canção seja utilizada por médicos, nutricionistas e professores na hora de explicar as diferenças e a importância do cuidar”, explica Mariana Motta, head de marketing e inovação da Prodiet.

A música atinge pais, mães e educadores em todo o Brasil. "Queremos furar a bolha do preconceito e mostrar que essas crianças, como qualquer outra, têm o direito de participar de momentos comuns, como a alimentação, de forma lúdica e especial”, afirma Mariana.

A música "Tubinho Mágico" está disponível nas principais plataformas de música e também pelas redes sociais da Prodiet.