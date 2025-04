Roteiro com multidestinos é nova tendência entre viajantes

Entre as oito previsões de viagens para até 2030 que o KAYAK identificou em seu relatório de tendências WOW! Turismo do Futuro, estão as viagens multidestinos. Moldado pela geração Z – que está redefinindo o conceito de turismo com viagens que exploram mais destinos em um único período de férias – esse estilo valoriza experiências mais intensas e diversificadas, além de permitir que o turista tenha uma visão mais ampla do país ou da região que está visitando.

De acordo com um estudo recente conduzido pelo KAYAK, entre viajantes de oito países, 66% dos entrevistados declararam que viajar é uma prioridade máxima, sinalizando um desejo crescente de explorar o mundo. “À medida que novas rotas surgem, empresas de turismo e companhias aéreas precisam adaptar suas ofertas pensando nos consumidores que estão se deparando com esses facilitadores de viagens multidestinos, e que buscam maior variedade e personalização em suas viagens, otimizando tempo e dinheiro”, comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Essas são as quatro rotas multidestinos mais buscadas no KAYAK com dicas do que o viajante encontra em cada parada:

Rota 1

Origem: São Paulo

Destino 1: Nova Iorque, Estados Unidos

Destino 2: Orlando, Estados Unidos

Destino de retorno: São Paulo



Rota 2

Origem: Rio de Janeiro

Destino 1: Ushuaia, Argentina

Destino 2: El Calafate, Argentina

Destino de retorno: Rio de Janeiro



Rota 3

Origem de partida: Rio de Janeiro

Destino 1: Buenos Aires, Argentina

Destino 2: San Carlos de Bariloche, Argentina

Destino de retorno: Rio de Janeiro



Rota 4

Origem: São Paulo

Destino 1: Lima, Peru

Destino 2: Cusco, Peru

Destino de retorno: São Paulo



Rota Nova Iorque e Orlando

Nova Iorque é um destino com diversas opções de visitação. A escultura e mirante The Vessel, o parque flutuante Little Island e o Empire State Building são alguns dos pontos turísticos que vale a pena incluir no roteiro. A cidade também pode ser considerada um polo da arquitetura, cultura e gastronomia, e ideal para quem ama fazer compras.





E por falar em compras, Orlando é reconhecida pela quantidade de shoppings e outlets. O viajante pode passear por eles antes ou depois de se aventurar pelos complexos de parques temáticos.



Rota Ushuaia e El Calafate

Para quem deseja destinos menos óbvios dentro da Argentina, encontra na rota Ushuaia – El Calafate uma boa opção. Ushuaia é um destino interessante para o viajante que gosta de esportes e de aventura. Se tratando de atrações turísticas, a Lagoa Esmeralda pode ser uma opção no roteiro de quem gosta de trilhas. A navegação pelo Canal de Beagle para visitar o Farol Les Eclaireurs, conhecido como o Farol do Fim do Mundo, e um passeio de moto de neve também são alternativas para o turista.





El Calafate, conhecida como a capital nacional das geleiras, é uma pequena cidade localizada perto da fronteira com o Chile. É nela que está localizada a maior geleira em extensão do mundo: Perito Moreno, e onde os turistas encontram um bar de gelo e navegam em caiaques pelos icebergs.



Rota Buenos Aires e San Carlos de Bariloche

Buenos Aires conta com várias atrações para seus visitantes, indo muito além do tradicional Tango. A cidade possui mais de 100 espaços públicos verdes, sendo alguns deles o enorme Jardim Botânico e o Rosedal de Palermo, que exibe a maior coleção de rosas do país. É possível encontrar com facilidade também musicais e peças de teatro, além de uma enorme variedade de restaurantes.





Já San Carlos de Bariloche chama a atenção do viajante que deseja ver de perto paisagens cinematográficas, por conta de suas regiões montanhosas e lagos cristalinos. A cidade oferece diversas atrações tanto no inverno como no verão e muitas delas são cheias de aventura, como as estações de esqui.



Rota Lima e Cusco

Lima é uma cidade que oferece diversidade gastronômica e a possibilidade de admirar construções históricas. De Lima, o viajante pode aproveitar para visitar Machu Picchu, que oferece uma vista do sítio arqueológico.





Declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO, Cusco abriga muitos museus e construções históricas por suas ruelas e misteriosos becos de pedra, como o Museu do Chocolate ou o Museu Inca. Entre um passeio e outro nas duas cidades, o viajante tem a oportunidade de experimentar a rica culinária peruana.



“O mochilão pela Europa é uma das viagens multidestinos mais populares, mas vendo que os brasileiros estão considerando possibilidades nos Estados Unidos e na própria América Latina, para realizar este tipo de turismo, nos mostra que é possível preparar um roteiro diversificado para qualquer parte do mundo”, analisa Gustavo.

Como montar uma rota multidestinos no KAYAK

Viajantes interessados na tendência de roteiros multidestinos podem iniciar a pesquisa de preços ou já efetuar reservas ao utilizar o filtro de ‘várias cidades’ na plataforma do KAYAK.

Na home page, com a categoria de ‘voos’ selecionada, basta inserir os aeroportos de ida e volta, rolar a página para baixo e clicar no símbolo de + para selecionar a opção ‘várias cidades’. A partir daí, basta inserir os próximos destinos e selecionar as datas para ser direcionado para a página de preços.

Informações da pesquisa

A PureSpectrum entrevistou 9.112 pessoas com mais de 18 anos nos EUA, Reino Unido, Canadá, Brasil, França, Alemanha, Dinamarca e Suécia que viajam internacionalmente para fins de lazer pelo menos uma vez por ano. A pesquisa foi realizada por meio de metodologia on-line. Uma amostra de 2.000 pessoas foi entrevistada nos EUA, e todos os outros mercados tiveram uma amostra mínima de 1.000 pessoas completadas. O trabalho de campo da pesquisa foi realizado de 13 a 20 de agosto de 2024.

Metodologia

O levantamento foi realizado na base de dados do KAYAK.br, considerando buscas de 01/09/2023 a 15/09/2024 por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do mundo, para datas de viagem entre 01/01/2024 e 31/12/2024. A economia não é garantida.



