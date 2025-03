Lingopass ajuda empresas a estruturar programas de idiomas

Fundado em 2021, o Lingopass é uma edtech brasileira com atuação global, especializada na gestão de programas de idiomas para grandes organizações, incluindo multinacionais, órgãos públicos e instituições do setor educacional. Com soluções voltadas à eficiência, escalabilidade e resultados estratégicos, a empresa apoia clientes na estruturação de seus programas de capacitação linguística, com base em dados, tecnologia e governança.

De acordo com Alexandrine Brami, CEO e cofundadora do Lingopass, um dos principais desafios identificados no mercado corporativo é a dificuldade das organizações em estruturar programas de idiomas que, de fato, gerem impacto relevante e possam ser geridos com visibilidade e inteligência. “Muitas empresas já subsidiam cursos de idiomas, mas sem um modelo estruturado, o engajamento é baixo, os resultados são invisíveis e o investimento se perde”, explica.

Diante disso, a proposta do Lingopass vai além da oferta de cursos. A empresa atua desde o início do processo, com uma consultoria inicial que envolve o time de RH e outras áreas estratégicas, para entender a fundo as necessidades específicas da organização, as metas do negócio e os perfis dos colaboradores. A partir desse diagnóstico, são co-criadas trilhas de aprendizado personalizadas, alinhadas às realidades linguísticas da empresa e integradas à jornada profissional dos participantes.

Com uma metodologia adaptativa e centrada no usuário, o Lingopass oferece uma plataforma que combina trilhas gamificadas, aulas de conversação ao vivo, laboratório de pronúncia, atividades interativas com feedback instantâneo, videoaulas sob demanda, plantão de dúvidas com tutores, podcasts e um canal de streaming com workshops temáticos. Além disso, a ferramenta permite o uso de vocabulário técnico de diferentes áreas, como inglês para tecnologia, espanhol para vendas, francês para diplomacia ou mandarim para relações comerciais com a Ásia.

Brami destaca que, dessa forma, é possível, por exemplo, simular situações recorrentes do ambiente corporativo, como reuniões internacionais, atendimentos a clientes estrangeiros, apresentações para stakeholders ou discussões com base em artigos e relatórios dos respectivos setores. “Tudo é adaptável à realidade da empresa”, afirma.

Gestão estratégica e monitoramento de resultados

Outra característica estratégica do Lingopass está em seu objetivo de oferecer um acompanhamento transparente e inteligente dos resultados. Segundo Brami, um dos principais obstáculos relatados por empresas é justamente a falta de visibilidade sobre o real desempenho dos colaboradores nos programas de idiomas. “Em muitos casos, os gestores não sabem quantas pessoas estão ativas, como está a evolução na proficiência, ou se o programa está entregando retorno para o negócio”, observa.

Para resolver esse ponto crítico, a plataforma disponibiliza um dashboard analítico e customizável, que permite ao RH e às demais áreas acompanharem, em tempo real, indicadores como participação nas aulas, avanço por nível de proficiência, comparativos entre áreas e unidades, e ROI detalhado do programa. “Essas métricas fornecem insumos relevantes para a tomada de decisões estratégicas, evitando desperdícios, corrigindo desvios e otimizando o investimento”, destaca a CEO.

A atuação do Lingopass também está voltada ao seu compromisso com o impacto social. Com o programa Empowering Talents, a empresa doa uma licença educacional a cada quatro vendidas, visando democratizar o acesso ao ensino de idiomas para jovens de baixa renda, refugiados e estudantes da rede pública, sem custo adicional para os clientes. “Assim, as empresas que contratam a plataforma também ampliam seus compromissos com a agenda ESG, fortalecendo sua imagem institucional e seu papel na inclusão social”, acrescenta Brami.

Atualmente, o Lingopass atende grandes players globais como Embraer, Nestlé, Locaweb e Saint-Gobain, com soluções em inglês, espanhol, francês, português para estrangeiro e mandarim, e segue em processo de expansão pela América Latina. “Com um modelo que une tecnologia, governança e impacto, a edtech busca se consolidar como uma plataforma estratégica para empresas e instituições que desejam transformar a capacitação linguística em um pilar real de competitividade e inovação”, conclui a CEO.

Para mais informações, basta acessar o site oficial do Lingopass: https://www.lingopass.com.br