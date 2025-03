Capcom anuncia parceria com a Esports World Cup!

A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) (Capcom) anunciou hoje uma parceria de três anos com o evento Esports World Cup (EWC), organizado pela Esports World Cup Foundation, que será realizado na Arábia Saudita como parte de sua iniciativa nos esports.

Street Fighter 6/EWC Collaboration (Graphic: Business Wire)

Como parte de um projeto nacional na Arábia Saudita, a primeira edição da EWC no ano passado reuniu 1.500 jogadores de destaque e 200 clubes de 100 países, influenciando significativamente o cenário global de torneios de esports.

No primeiro ano da parceria com a EWC, que será realizada neste verão em Riade, Arábia Saudita, terão direito de competir na EWC os jogadores dos três torneios globais oficiais da Capcom: o Capcom Pro Tour, o torneio principal Capcom Cup e a Street Fighter League, realizada em três regiões do mundo. Além disso, os vencedores da EWC terão o direito de disputar a Capcom Cup 12. A Capcom também criará uma estrutura de cooperação com a EWC para fortalecer a presença do Street Fighter 6 na cena global de esports e buscar o crescimento de seus negócios de esports no mercado global.

Além disso, o Capcom Cup 11 e o Street Fighter League: World Championship 2024, realizados na Ryogoku Kokugikan Arena de 5 a 9 de março, atraíram 14.000 participantes e registraram mais de 10 milhões de visualizações on-line*, marcando a primeira vez que os eventos ocorreram no Japão e encerrando com grande sucesso. Com isso, a Capcom decidiu realizar a próxima edição da Capcom Cup 12 também na Ryogoku Kokugikan Arena. A Capcom segue comprometida em continuar impulsionando o mercado global de esports, além de promover ainda mais os esports no Japão.

A Capcom está comprometida em promover o desenvolvimento do setor, criando uma estrutura voltada para expandir o ecossistema de esports, para que fãs e competidores possam viver a emoção das competições.

* Os números preliminares incluem transmissões oficiais e autorizadas em japonês, inglês, chinês, espanhol e português brasileiro.

