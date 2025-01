Flores secas se mostram alternativas práticas para decoração

As flores secas estão conquistando cada vez mais espaço no universo da decoração, tanto pela praticidade quanto pela beleza atemporal que oferecem. A alternativa combina durabilidade, sustentabilidade e versatilidade, tornando-se escolha ideal para quem deseja um lar sempre colorido e com personalidade, sem a necessidade de cuidados constantes.

Dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) mostram que o segmento de decoração com flores movimentou mais de R$ 4,4 bilhões em 2023. Ao analisar apenas o uso do consumidor final, o montante chega a mais de R$ 890 milhões.

"A principal vantagem das flores secas é a flexibilidade. Elas são usadas de diversas formas, desde arranjos simples até guirlandas decorativas, quadros florais ou mesmo projetos de 'faça você mesmo' (DIY), como velas ou sachês aromáticos. Ideais para dar um toque especial a salas de estar, varandas, escritórios e até mesmo cozinhas. Além disso, elas podem ser incorporadas em diferentes estilos de decoração, como vintage, boho ou rústico, criando harmonia com móveis e acessórios. Centros de mesa e arranjos são outras possibilidades criativas de uso. Combinadas em vasos de cerâmica ou vidro, as flores secas decoram mesas de jantar, estantes e aparadores, criando ambientes aconchegantes e convidativos", explica Clóvis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores.

Além da estética, as plantas desidratadas oferecem vantagens práticas. Sua durabilidade é o diferencial, pois enquanto as versões frescas murcham em poucos dias, as secas podem durar meses ou anos com os cuidados certos. Essa característica as tornam uma opção econômica e sustentável.

Outro benefício é a integração com a gastronomia. Algumas espécies, como lavanda e rosas secas, podem ser usadas para decorar pratos e sobremesas, ou adicionar sabores e aromas a chás e receitas. "Além da aplicação estética, as flores secas atuam na experiência sensorial das pessoas", compartilha o especialista.

Nem todas as flores são adequadas para o processo de secagem, mas algumas espécies se destacam pela durabilidade e aparência preservada. O CEO da Giuliana Flores destaca as principais:

Eucalipto: as folhas mantêm a cor e aroma, sendo indicadas para bases de arranjos.

Rosas : versáteis, decoram tanto ambientes quanto pratos.

: versáteis, decoram tanto ambientes quanto pratos. Lavanda: conhecida pelo aroma relaxante, é ideal para decoração e uso culinário.

Essas plantas possuem estruturas resistentes, fazendo com que permaneçam bonitas por mais tempo após o processo de desidratação.

Para o processo de secagem, o feito ao ar é o mais comum. É preciso amarrar pequenos buquês e pendurar os mesmos, de cabeça para baixo, em local seco, escuro e ventilado, por cerca de duas semanas. Existe também o processo de prensagem, ideal para espécies menores e delicadas, como margaridas, e requer apenas folhas de papel e livros pesados.

Para cuidar dos arranjos, é importante mantê-los longe de umidade e luz direta para evitar o desbotamento e o mofo. É preciso limpar as plantas com um pincel macio ou secador em baixa potência e, caso necessário, usar um spray fixador para preservar a estrutura e cor por mais tempo.

"Seja para decorar um espaço residencial ou corporativo, ou para adicionar aquele toque especial à mesa de jantar, as flores secas são a escolha perfeita. A combinação de estética, funcionalidade e sustentabilidade torna essa tendência cada vez mais popular, conquistando lugar de destaque na decoração moderna", finaliza Clóvis.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/