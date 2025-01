Com Verve Pinheiros, MPD Engenharia recebe Certificado EDGE

A MPD Engenharia, construtora e incorporadora com mais de 40 anos de experiência no mercado de médio e alto padrão, conquistou a Certificação final do EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) para o empreendimento Verve Pinheiros. Este certificado reconhece projetos e edificações sustentáveis que desempenham um papel essencial na mitigação das mudanças climáticas. A empresa foi a primeira a conquistar este título em edificações residenciais, por meio do Plano Empresário Verde – uma linha de crédito sustentável do Itaú BBA em parceria com a International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial. Em janeiro de 2022, o mesmo empreendimento havia recebido o certificado preliminar.

Com mais de 25 mil m² de área construída, vários aspectos foram levados em consideração para a premiação. O projeto incluiu a instalação de medição individualizada de água entregue, com previsão de medição individualizada de gás. Toda a área comum conta com iluminação em LED, enquanto o sistema de reuso pluvial foi pensado para ser utilizado para a irrigação dos jardins, complementado por um sistema automático de irrigação que otimiza o consumo de água. Também possui a implantação de uma central de recepção de lixo, com espaço para armazenamento de lixo reciclável proveniente da coleta seletiva.

Com as obras iniciadas em 2021 e entregue este ano, o empreendimento em parceria com a construtora Triedro e a Kamo, conta com arquitetura desenvolvida pela Perkins & Will. A premiação reconhece suas escolhas de design para este projeto que preveem uma economia de energia de 21% a 28%, uma economia de água de 29% a 32% e uma economia de energia incorporada de 21% a 34%. “Estamos orgulhosos com o resultado de um projeto que vem sendo desenvolvido por nós há um tempo, e não apenas o Verve em si, mas a representatividade dele, por ter sido nosso primeiro lançamento em São Paulo e possuir tecnologias de economia de energia e água que foram incorporadas no projeto, na construção e nos processos internos do edifício”, avalia Milton Meyer, presidente da MPD.

Além disso, o paisagismo do projeto segue os princípios de sustentabilidade e ecourbanismo, bem como aproveita passivamente os recursos naturais, como iluminação e ventilação natural. Foca ainda em eficiência energética, gestão e economia de água, e gestão de resíduos durante a edificação. A qualidade do ar nos interiores é priorizada, assim como o uso racional de materiais.

“Há mais de 40 anos, desde a sua fundação, a MPD tem a convicção de que a sustentabilidade é um ponto fundamental para o crescimento perene de qualquer projeto. No setor da construção, é essencial que os processos sejam pensados de maneira cada vez mais sustentável. Entendemos que o importante não é só crescer, mas crescer de modo responsável, seguro, e gerando o menor impacto possível”, afirma Priscila Sotto, gerente de engenharia do projeto da MPD.

Localizado em um ponto estratégico do bairro, na esquina da Rua dos Pinheiros com a Rua Capitão Prudente, o empreendimento fica a apenas uma quadra da Av. Rebouças, e cerca de 300m da estação Fradique Coutinho, da Linha 4-Amarela. Com mais de 25 mil m² de área construída, o projeto aposta no talento que permeia toda a região de Pinheiros e conta com uma arquitetura única e exclusiva, paisagismo elaborado por Ricardo Cardim, o projeto de decoração das áreas comuns pelo estúdio Quitete & Faria, além de exclusivos murais desenhados pela artista plástica Marcella Riani. O projeto reúne um condomínio residencial de alto padrão e um empreendimento comercial, com entradas e estacionamentos separados, garantindo que não haja cruzamento de fluxo de pessoas.

A parte comercial conta com três lajes corporativas e três lojas, com bicicletário, e hall social. Já o condomínio residencial, com entrada pela Rua Capitão Prudente, conta com 129 unidades, sendo dois apartamentos duplex de 197m², e as demais com plantas de 71 e 115 m², com opções que foram definidas dentro do programa de personalização MPD+ do seu jeito.

O local também possui dispositivos de sombreamento externos, iluminação LED e coletores solares de água quente reduzem o uso de energia do edifício, enquanto instalações hidráulicas eficientes em termos de água reduzem o consumo de água.

Website: https://www.mpd.com.br/