Franquia de consultoria e o impacto nos negócios brasileiros

Fundada em 2017, a Berry, uma consultoria empresarial com foco em pequenas e médias empresas adotou um modelo de atendimento 100% online. Recentemente, a empresa anunciou sua expansão para o Chile e os Estados Unidos, acompanhando o crescimento do setor e a busca por soluções de consultoria que sejam acessíveis e escaláveis.



"A expansão internacional está alinhada a uma estratégia que busca fortalecer a atuação da empresa no setor de consultoria empresarial.", afirma Kleber Amora - CEO da Berry Consultoria.

O papel das PMEs no Brasil

Dados do Sebrae apontam que, em 2024, os pequenos negócios foram responsáveis por gerar mais de 900 mil empregos formais no Brasil, reforçando a importância das PMEs para a economia nacional. Inserida nesse contexto, a Berry Consultoria adotou, em 2022, o modelo de franquia para ampliar seu alcance e oferecer oportunidades de empreendedorismo a um público diversificado. Desde então, a empresa alcançou mais de 100 unidades em operação no Brasil, com um tempo médio de retorno sobre investimento variando entre 8 a 24 meses, um diferencial competitivo no setor.

A eficácia do modelo da Berry está atrelado à combinação de baixo investimento inicial (Capex) e suporte contínuo aos franqueados. A plataforma de treinamento desenvolvida pela empresa oferece capacitação técnica sobre metodologias de consultoria, além de ferramentas para gestão e atendimento ao cliente.

O setor de consultoria empresarial tem atraído perfis variados de investidores, desde profissionais em transição de carreira até empreendedores interessados em diversificar seus negócios. De acordo com análise do mercado, a flexibilidade proporcionada pelo formato online da Berry é um dos principais atrativos para novos franqueados, especialmente em um cenário econômico de incertezas.

Soluções inovadoras e expansão

Com o objetivo de continuar inovando, a Berry Consultoria está desenvolvendo estudos voltados à criação de ferramentas digitais que contribuam para melhorar processos e experiências tanto para seus parceiros quanto para seus clientes. A iniciativa faz parte de uma estratégia voltada à inovação no setor de consultoria empresarial.

A trajetória da empresa ilustra como a inovação, o planejamento estratégico e a capacidade de adaptação às demandas de mercado podem contribuir para o crescimento sustentável de organizações. Por meio de um modelo de negócios baseado em suporte contínuo e uma expansão internacional recente, a iniciativa também ressalta o impacto das pequenas e médias empresas no desenvolvimento econômico.



