Svante selecionada para financiamento do US DOE, a fim de promover a captação de carbono na indústria de celulose e papel

A Svante Technologies Inc. (Svante), líder em tecnologia de captação e remoção de carbono de última geração, anunciou hoje que está desenvolvendo um projeto inédito de captação e armazenamento de carbono na unidade da Ashdown Pulp Mill, no Arkansas.

Este projeto é um passo crucial para implantar a tecnologia de captação de carbono de última geração da Svante para a indústria de celulose e papel, demonstrando a capacidade de gerar créditos de remoção de dióxido de carbono (CDR) de alta qualidade e elevar a sustentabilidade das operações do setor. O projeto foi selecionado pela Agência de Eficiência Industrial e Descarbonização (IEDO) do Departamento de Energia dos EUA (DOE) para negociar um contrato de compartilhamento de custos de até US$ 1.499.889 (número do prêmio pendente: DE-FE0032652). O financiamento do DOE irá respaldar a Svante e os parceiros do projeto Paper Excellence e Wood na condução de um estudo Pre-FEED (Preliminary Front End Engineering Design) para avaliar a captação de carbono pós-combustão dos gases de combustão das caldeiras de recuperação na fábrica de celulose de Ashdown.

O revolucionário sistema rotativo de sorvente sólido da Svante, impulsionado pela avançada tecnologia de filtro com base em estrutura metal-orgânica (MOF), oferece distintas vantagens, incluindo:

Reduções significativas do custo de captação de CO 2 : A capacidade exclusiva da Svante de usar calor residual de baixa qualidade para o processo de captação de carbono reduz significativamente o consumo de energia e o custo geral de captação.

A capacidade exclusiva da Svante de usar calor residual de baixa qualidade para o processo de captação de carbono reduz significativamente o consumo de energia e o custo geral de captação. Projeto modular e simples da planta de captação: O projeto modular da planta de captação da Svante reduz custos de capital, minimiza o impacto nas operações de fábrica existentes e facilita a perfeita integração com as plantas de celulose.

O projeto modular da planta de captação da Svante reduz custos de capital, minimiza o impacto nas operações de fábrica existentes e facilita a perfeita integração com as plantas de celulose. Responsabilidade ambiental: Os nanomateriais sorventes sólidos da Svante são intrinsecamente benignos e evitam emissões secundárias prejudiciais e resíduos/efluentes líquidos, que garantem um método mais limpo e seguro de captação de carbono. Além disto, os materiais do filtro da Svante são projetados para produção sustentável e capacidade de reciclagem.

Uma vez que o projeto obtenha a decisão final de investimento (FID), será transformador para a indústria de celulose e papel, pois irá permitir o seguinte:

Remover até 1,5 milhões de toneladas de CO 2 biogênico já que o projeto terá como alvo o CO 2 oriundo da atmosfera por meio de biomassa sustentável, em vez de CO "antropogênico" ou produzido pelo homem 2 .

já que o projeto terá como alvo o CO oriundo da atmosfera por meio de biomassa sustentável, em vez de CO "antropogênico" ou produzido pelo homem . Liberar novos fluxos de receita mediante créditos de remoção de dióxido de carbono (CDR) no mercado de crédito voluntário, representando um caso de negócios convincente para a indústria de celulose e papel.

no mercado de crédito voluntário, representando um caso de negócios convincente para a indústria de celulose e papel. Demonstrar a vantagem exclusiva da tecnologia de captação de carbono da Svante para aplicar na indústria de celulose e papel.

Claude Letourneau, Presidente e Diretor Executivo da Svante comentou: "A indústria de celulose e papel representa uma oportunidade exclusiva para a tecnologia e a natureza trabalharem em conjunto para remover o CO 2 da atmosfera. A tecnologia de captação de carbono com base em MOF da Svante tem o potencial de revolucionar o modo como as instalações industriais gerenciam suas emissões, e estamos confiantes de que este projeto irá abrir caminho para uma adoção mais ampla pelo setor."

No começo deste mês, a Tenaska e a Svante anunciaram a assinatura de um Memorando de Entendimento para cooperar em projetos de captação e armazenamento de carbono de ponta a ponta. A Tenaska tem diversas aplicações de classe VI sob análise com o compromisso de oferecer vias sustentáveis ??e econômicas de CCS nos EUA, incluindo o Centro de CCS de Sugarberry no Texas.

Sobre a Svante

A Svante é líder em oferecer soluções de captação e remoção de carbono com finalidade específica. A empresa com sede em Vancouver, Canadá, fabrica filtros nanoprojetados e máquinas de contatores rotativos modulares que captam e removem CO2 de emissões industriais e do ar de modo ambientalmente responsável. A Svante está no 2025 Global Cleantech 100, a XB100 da Fundação XPRIZE - as 100 maiores empresas de tecnologia profunda do mundo, classificada em segundo lugar pela Corporate Knight como as 50 empresas sustentáveis ??(privadas) de crescimento mais rápido do futuro entre as empresas privadas.

Para mais informações, acesse www.svanteinc.com e siga a Svante no LinkedIn em www.linkedin.com/svantesolutions.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250130465960/pt/

Contato de mídia

Colleen Nitta

Diretor de Marketing e Comunicações

Svante

+1-604-970-2813

cnitta@svanteinc.com