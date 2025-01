Metas de sustentabilidade baseadas na ciência da NetApp validadas pela SBTi

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje que aprovou novas metas de redução de emissões baseadas na ciência de curto prazo verificadas pela iniciativa Science-Based Targets (SBTi). Essas metas demonstram o compromisso inabalável da NetApp em tornar a sustentabilidade um componente crucial de nossa estratégia de resiliência de negócios e liderar o setor de armazenamento para ajudar os clientes a atingir suas metas de eficiência energética.

A SBTi desenvolve padrões, ferramentas e orientações que permitem às empresas definir metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GHG) conforme o que é necessário para manter o aquecimento global abaixo de níveis catastróficos. Até o momento, mais de 4.000 empresas validaram metas baseadas na ciência para reduzir as emissões de GEE, com o compromisso de quase 3.000 outras empresas de estabelecer metas.

A NetApp, Inc. se compromete a reduzir as emissões absolutas de GEE dos escopos 1 e 2 em 50,8% até o ano fiscal de 2030, com base no ano fiscal de 2020. A NetApp, Inc. também se compromete a reduzir as emissões de GEE do escopo 3 provenientes do uso dos produtos vendidos em 51,6% por petabyte efetivo enviado até o ano fiscal de 2030, com base no ano fiscal de 2023. O SBTi classificou a meta de redução dos escopos 1 e 2 da NetApp como alinhada com uma trajetória de 1,5°C.

Essas metas expandem e substituem as metas de descarbonização que a NetApp definiu em 2022. A NetApp já fez progressos em direção a suas metas de sustentabilidade, reduzindo as emissões de escopo 1 e escopo 2 em 37% em comparação com sua linha de base de 2020, conforme relatado no Relatório de Impacto Ambiental, Social e de Governança (ESG) do Ano Fiscal de 24 da NetApp.

“A validação de nossas metas de descarbonização pelo SBTi ajuda nossos clientes a ter a certeza de que podem confiar na NetApp para executar uma estratégia de dados com uma infraestrutura de dados inteligente que não apenas impulsiona a inovação, mas também constrói um futuro sustentável”, disse Nicola Acutt, diretor de sustentabilidade da NetApp. “Continuamos a promover a sustentabilidade em tudo o que fazemos, não apenas reduzindo emissões, mas também integrando materiais e designs mais sustentáveis em nossos produtos e embalagens, até chegar às nossas soluções de gerenciamento de dados. Para nós, um futuro digital sustentável começa com os dados, e temos orgulho de estar na vanguarda dessa transição”.

Além de reduzir as emissões em suas próprias operações, a NetApp está ajudando os clientes a avançar em suas metas de eficiência energética. Os usuários do NetApp BlueXP podem obter visibilidade de suas operações acessando o painel de sustentabilidade, que oferece relatórios e pontuações habilitados por AIOps, com insights acionáveis para reduzir custos e melhorar seu desempenho de sustentabilidade. Saiba mais em: https://docs.netapp.com/us-en/active-iq/get_started_sustainability_dashboard.html

Para visualizar o compromisso da NetApp com a redução das emissões de GEE no painel do SBTi, visite: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Sobre a Science Based Targets initiative

A Science Based Targets initiative (SBTi) é uma organização de ação climática corporativa que capacita empresas e instituições financeiras de todas as partes do mundo a desempenharem seu papel no combateàcrise climática. Desenvolvemos padrões, ferramentas e orientações que permitem às empresas estabelecer metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em conformidade com o que é necessário para manter o aquecimento global abaixo de níveis catastróficos e alcançar zero emissões líquidas até 2050, no mais tardar. A SBTi é incorporada como uma instituição de caridade, com uma subsidiária que hospedará nossos serviços de validação de metas. Nossos parceiros são CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, a We Mean Business Coalition, o Instituto de Recursos Mundiais (WRI) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF).

www.sciencebasedtargets.org@sciencetargets

