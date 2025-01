Klüber Lubrication anuncia mudanças na área de Indústria Pesada

A Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg que desenvolve e produz lubrificantes especiais de alto desempenho, graxas e óleos para diversas indústrias, anuncia ao mercado importantes mudanças na sua área de Indústria Pesada a partir deste mês. Francesco Lanzillotta, executivo que está há 28 anos na empresa, é o novo Gerente Global da área de Mineração, enquanto Thiago Alves assume como Gerente Regional de Indústria Pesada para a América do Sul.

Francesco terá como objetivo principal alavancar os negócios da Klüber Lubrication em Mineração em todo o mundo, a partir da matriz em Munique (Alemanha), em conjunto com os times locais de Indústria Pesada. Para isso, terá foco em transmitir conhecimento, gerenciar o desenvolvimento de novas soluções e, principalmente, ouvir as demandas dos clientes nas diversas regiões. Atualmente, Francesco responde pelos mercados de Mineração, Siderurgia e Cimento na América do Sul e Austrália.

Sua atuação em quase três décadas na empresa também o ajudará a ter um maior entendimento das necessidades de cada mercado e localidade, tanto na visão dos clientes como das equipes, para ter claro quais são as soluções prioritárias e como a Klüber Lubrication pode contribuir para a melhoria contínua. A sua contribuição ao longo desse período para a transformação da Indústria Pesada principalmente no Brasil, a qual se tornou referência para outros mercados, a superação de desafios e as inúmeras conquistas e resultados serão fatores determinantes para o sucesso na nova jornada.

“Essa longa e ampla atuação no setor me fortaleceu e me ajudou a ter uma visão mais sistêmica do negócio. Estou extremamente motivado para continuar contribuindo com o Grupo Freudenberg e a Klüber Lubrication em todo o mundo. Além do que, para mim e para a minha família, será um passo muito importante e desafiador”, completa.

Thiago Alves assume Gerência Regional

Como novo Gerente Regional de Indústria Pesada para América do Sul, Thiago Alves terá como objetivo dar continuidade ao crescimento da área tanto no Brasil como na região, com foco na proximidade dos clientes, escutando as principais dificuldades e adaptando soluções ‘além da lubrificação’ que atendam suas necessidades operacionais e de negócio.

Para isso, seu desafio será o de impulsionar os negócios nos países hispânicos da América do Sul, por meio da criação de sinergia com a equipe regional, para a qual buscará estimular o senso de pertencimento, a troca de conhecimento e a forte comunicação com todos os stakeholders. Para assim, ajudá-los na resolução de suas principais dores.

Thiago traz na bagagem uma vivência de 14 anos na Klüber Lubrication, atuando em diferentes mercados. Entre eles, uma passagem pelo Chile, onde pôde perceber as diferenças dos negócios entre os países e o impacto da cultura e do relacionamento na geração de negócios. Isso o ajudou a ajustar a abordagem para diferentes situações, o tipo mais adequado de solução desenvolvida e a comunicação para cada cliente. Da sua experiência mais recente na área de Vendas, poderá tirar vantagem de aspectos de sensibilidade cultural, liderança e visão sistêmica do negócio.

Para engajar os times a fim de atingir as metas estabelecidas, Thiago pretende criar um ambiente centrado em quatro pilares – propósito, autonomia, desenvolvimento e reconhecimento – alinhado à visão, valores e objetivos da empresa. Dessa forma, reforçando a cultura organizacional e o senso de pertencimento, já que cada membro do time é fundamental para o sucesso coletivo.

“Me sinto motivado por estar de volta ao time em que comecei lá em 2011, com a mesma vontade que sempre tive de contribuir com a Klüber Lubrication. Um novo desafio sempre nos possibilita a sair da zona de conforto e buscar diferentes caminhos e soluções. Sem dúvida, será uma nova jornada de muito aprendizado e realizações”, finaliza.

Website: https://www.klueber.com/br/pt/