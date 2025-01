Lóculos perpétuos guardam cinzas de entes queridos

Qualquer situação atrelada a um vínculo afetivo que, por alguma razão, leve à perda, pode desencadear o luto. É o que destaca uma publicação do Ministério da Saúde, que ressalta que esse processo pode se tornar um transtorno quando se estende por longos períodos. Nesses casos, é possível que o problema se enquadre no chamado luto prolongado, que pode ser considerado um transtorno mental.

Vinicius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, empreendimento que atua há mais de 57 anos no segmento do luto e é responsável pelo Crematório Metropolitano São João Batista, localizado em São João de Meriti (RJ), observa que uma das questões que, por vezes, pode preocupar familiares justamente em um período de luto é a questão da aquisição, ou não, de lóculos, que são as cavidades onde são depositadas urnas funerárias.

Mello destaca que muitas pessoas têm dúvidas sobre como funciona a aquisição de lóculos. Ele conta que a aquisição de lóculos perpétuos é um processo planejado para oferecer segurança, conforto e praticidade aos clientes. “Inicialmente, os interessados são convidados a visitar o complexo, onde consultores especializados apresentam as opções disponíveis, destacando características, localização e as características associadas ao serviço”.

Após a visita, o cliente pode selecionar o lóculo que melhor atende às suas preferências. Em seguida, é formalizado um contrato que estabelece os direitos de uso perpétuo, garantindo segurança jurídica para o cliente e sua família. “Após a conclusão do pagamento ou início do plano parcelado, o cliente recebe a documentação oficial que comprova a aquisição do lóculo perpétuo, garantindo a posse e os direitos de uso vitalício”.

Além disso, acrescenta Mello, a empresa contratada pode oferecer suporte contínuo, com uma equipe para auxiliar em questões administrativas e relacionadas à manutenção do espaço, buscando assegurar que o processo seja simples e que as famílias possam homenagear seus entes queridos em um ambiente planejado e sustentável.

Por que a aquisição definitiva de um lóculo é uma alternativa?

Na visão de Mello, existem diversas razões pelas quais a aquisição de um lóculo perpétuo pode ser uma modalidade a ser considerada pelos familiares do falecido. “O lóculo perpétuo é uma solução definitiva para a guarda dos restos mortais daqueles que amamos. Mais do que um espaço físico, ele representa um ato de respeito e homenagem às memórias que permanecem vivas em nossos corações”, afirma.

Ele explica que esses espaços são planejados para criar uma atmosfera de paz, oferecendo conforto às famílias e um ambiente propício à reflexão e à espiritualidade. “Para muitos, visitar esse local de repouso é uma forma de manter viva a conexão com quem partiu, proporcionando consolo e serenidade em momentos de saudade”.

Para Mello, vale lembrar que, ao optar pelo descarte dos restos mortais dos entes queridos, é preciso ter em mente que estes são descartados de forma irrecuperável e por meio de incineração conjunta com outros restos mortais, o que leva à reflexão se essa seria a opção correta a ser tomada.

“A perda de um ente querido é um momento que exige escolhas significativas para honrar e preservar a memória daqueles que partiram. Optar por um lóculo perpétuo é uma decisão que pode proporcionar segurança, tranquilidade e praticidade para as famílias”, considera.

Para concluir, o CEO do Grupo Riopae destaca que os lóculos perpétuos também cumprem um papel na preservação do meio ambiente, oferecendo uma alternativa sustentável para o manejo dos restos mortais.

