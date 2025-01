Kinaxis Inc. será sede de teleconferência sobre resultados financeiros do quarto trimestre de 2024 em 27 de fevereiro de 2025

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, anunciou hoje que programou sua teleconferência para tratar dos resultados financeiros do quarto trimestre e do ano finalizado em 31 de dezembro de 2024. A teleconferência será realizada na quinta-feira, 27 de fevereiro, às 8h30, horário do leste, por Bob Courteau, diretor executivo interino e presidente, e Blaine Fitzgerald, diretor financeiro, seguido por um período de perguntas e respostas. A empresa irá informar seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano finalizado após o fechamento dos mercados na quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025.

DETALHES DA TELECONFERÊNCIA DATA: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 HORÁRIO: 8h30, horário do leste INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: https://registrations.events/direct/Q4I914169 WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/846181931 (disponível por três meses)

Inscrição antecipada para o evento

Os participantes devem se inscrever com antecedência para o evento ao vivo. Após a inscrição, as instruções sobre como participar do evento serão enviadas automaticamente por e-mail, incluindo informações da teleconferência, bem como um código PIN exclusivo. No momento da teleconferência, os participantes inscritos devem digitar os números do e-mail de confirmação e, ao inserir seu código PIN exclusivo, terão acesso diretoàteleconferência. É recomendável que você se inscreva para o evento pelo menos 15 minutos antes do horário de início.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

FONTE: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250129361169/pt/

Relações com a mídia

Belinda Thomas | Kinaxis

bthomas@kinaxis.com

613-322-9305

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613